Изпитваха футболните рефери от Северозапада на стадион “Ивайло”, за първи път решаваха новия теоретичен тест

Спортен комплекс „Ивайло“ във Велико Търново за пореден път бе домакин на съдийски семинар за рефери и делегати, ръководещи срещите от първенството на Северозападната Трета лига.

След физическите нормативи на лекоатлетическата писта, за първи път арбитрите от зоната държаха официален теоретичен тест от своите мобилни телефони.

„Новият теоретичен тест за правилата на играта беше въведен в началото на годината за съдиите от професионалния футбол, а вече и в Трета лига, като това ще допринесе за поддържането на знанията и теоретичната подготовка на съдиите във времето на новите технологии“, коментира Георги Давидов- член на Инструктурския панел към БФС, който проведе теста.

Председателят на Съдийската комисия на Зона „Велико Търново“ Никола Атанасов акцентира върху физическите качества на младите съдии, като отчете, че е необходима персонализирана работа с тях, не защото имат дефицити, а защото имат потенциал за отлична визия и израстване.

Най- добре представилите се млади съдии тази пролет ще получат дебютни назначения, заяви председателят на Зоналния съвет на БФС Камен Алексиев, който е бивш международен рефер и добави, че е се надгражда съвместната работа между комисиите, както и взаимодействието между областните съвети в зоната.

Шефът на Спортно- техническата комисия на Зоната Георги Бижев заостри вниманието на съдии и делегати, че се повишават изискванията по отношението на аналзирането на работата на реферите на терен и отразяването в съответните доклади, което цели развитие на младите арбитри.

Активно участие в провеждането на семинара взеха и членовете на Съдийската комисия към ЗС на БФС Светлин Пъшев и Тихомир Боболов.