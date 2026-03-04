Какво вещаят звездите за четвъртък, 5 март

Луната е във Везни и е в опозиция със Сатурн и Нептун. Аспектът е повод за напрежение и във взаимоотношенията, и в делата, които вършим. Нека потърсим равновесната точка и разбирането към отсрещната страна. Нека не бързаме да казваме онова, което мислим, а да премисляме преди всичко.

ОВЕН

Трудни за общуване

Станали сте доста чувствителни. Трудни сте за общуване, защото търсите конспирация във всяка една изречена дума от отсрещната страна. Подходът ви е неподходящ и затова изпадате в изолация. Можете да се хармонизирате с другите, но ви трябва време, за да преодолеете обидчивостта си. Скоро това ще се случи.

ТЕЛЕЦ

Търпение и сила

Денят за вас е активен и напрегнат. Очакват ви различни провокации, на които следва да устоите изцяло. И да си направите предварителен план за действие, трудно бихте го осъществили на сто процента. Все нещо излиза непредвидено, което трябва да бъде свършено в срок. Заредете се с търпение и сила.

БЛИЗНАЦИ

Запазете спокойствие

Напрегнати сте почти през целия ден. Пред вас се изправят много възможности, но сега не е моментът да вземате решения накъде да тръгнете. Залети сте от промени, разбирате нещо ново и неочаквано. В известна степен сте сюрпризирани от едно обстоятелство, с което трябва да се съобразите. Запазете спокойствие.

РАК

Рутинни ангажименти

Не се намирате в най-активния си ден от тази седмица. Началото на работния процес е трудно. Отсрочете важните си ангажименти и дела за утре или следващата седмица. Днес обърнете повече внимание на рутинните си ангажименти. Важни са и взаимоотношенията вкъщи, в семейството. Там стабилизирайте нещата.

ЛЪВ

Поемате ангажимент

Общувате свободно, без да употребявате много енергия. Разговорите ви облагородяват и днес ги осъществявате с желание. Станали сте волеви и смели. Вероятно ще поемете ангажимент или инициатива, които касаят близкото бъдеще. Не се притеснявайте, резултатът обещава да бъде добър, във ваша полза.

ДЕВА

Без излишни покупки

Не коментирайте финансови въпроси и избягвайте да давате пари за неща, които не ви влизат в употреба. Покупките са крайно нежелателни, особено ако касаят дългосрочна инвестиция. Добре е да си направите бюджета до края на месеца, за да видите как се движите с приходите и разходите през март.

ВЕЗНИ

Положителна енергия

Луната се движи във вашия знак. Предстои ви ден, изпълнен с енергия. Бъдете дейни и активни, за да я трансформирате в положителна. Лесно поемате инициативи или поставяте начало на дейности, които да вършите в следващите две до три седмици. В личните взаимоотношения бъдете една идея по-спокойни. Нервността ви пречи.

СКОРПИОН

Обиждате се за нищо

Предстои ви ден, в който емоциите ви идват в повече. Напрегнати сте, а мнозина от вас са и тънкообидни. Всяка една забележка, която ви се прави, приемате прекалено лично. Не си вземате забележка, а се сърдите. В семейството – също. Ето ви един повод за повече напрежение във взаимоотношенията.

СТРЕЛЕЦ

Изпипвайте делата

Седмицата се развива благоприятно за вас. Намирате се в период, в който общуването ви облагородява и ви дава възможност да изявите свои непоказани до този момент качества. Обърнете повече внимание на детайлите в работата, която вършите. Не допускайте грешки поради недоглеждане. Изпипвайте делата си.

КОЗИРОГ

Не вярвайте на обещания

Време е за работа. Въпреки че се будите с нежелание, още първите часове на работния ден ви радват с благоприятно развитие и шансове да се изявите. Не вярвайте на обещание, което ще ви бъде направено в следобедните часове. То няма да бъде изпълнено както очаквате и ще загуби напразно вашето време.

ВОДОЛЕЙ

Не се надскачайте

За вас тече успешна седмица. Тя е важна за вашето лично и професионално развитие. Успявате да набележите целите, които да гоните в близкото бъдеще. Внимавайте и не давайте обещания, които не сте в състояние да изпълните. Заловете се само с ангажименти по силите си. Не се надценявайте, за да не се изложите.

РИБИ

С грижа за себе си

Вглъбени сте в себе си. Липсва ви мотивация и настроение да се борите с проблемите. Не действате с активността, която се очаква да проявите. Затова и не се залавяйте с ангажименти, които гонят последни срокове. Ще ги изпуснете. Обърнете повече внимание на вътрешния си мир и хармония.

Хороскоп за родените на 5 март – Честит рожден ден! През следващата една година не бързайте да правите промени и да бягате пред вятъра, а се оглеждайте и опипвайте почвата. Обърнете повече внимание на семейството си. Ще бъде добре, ако направите ремонт вкъщи или инвестирате в закупването на нов дом.

Тодор Емилов-Тео