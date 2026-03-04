Къде ще спира токът в четвъртък, 5 март

На 05.03.2026 г., от 8:30 ч. до 13:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново: ул. Мальовица № 1 до №13 и №21, ул. Ст. Михайловски 0 – СТРАНИЕРО ООД.

На 05.03.2026 г., от 9:00 ч. до 9:20 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Лясковец – Маринов-92 ЕООД, ЕТ Рея-Венелин Капукар, Чешмеджиев винарна, Фероданс ЕООД, Букет ЕООД, Амиго – Велко Вълчев 20, Стигни 1 ЕООД, Спонец ООД, Ойрошпед АД, Болканколект ЕООД, Сталеф ЕООД, БКС ЕООД, Осем нюанса ЕООД, Бригаден стан ЕООД, Елимекс инжинеринг ЕООД, ПРИТИ 95 ООД с адрес ул. Максим Райкович 28 и 33, БКТП Клена – Криси къмпани, Автокъща, Мултимес груп, Го грил, ТП Вафлите – Лозев ЕООД, Тодор Дамянов МД ООД, Кантон – пътно управление и Трейд нет Варна ЕООД и улици – Хаджи Димитър, Шипка, Хан Омуртаг, Максим Райкович от 1 – 25 и от 2 – 26, Оборище от 2 – 14, Ангел Кънчев от 6 – 12 и от 5 – 9, Никола Козлев от 117 до края и от 126 до края и бензиностанция Лукойл ЕООД.

На 05.03.2026 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Стражица – с. Лозен с. Лом Черковна, с. Николаево, с. Камен, МТП Глобул и ТП Виваком и ФВЕЦ ЕТ Тодора Колева Недева с. Николаево, с. Г. Сеновец.

На 05.03.2026 г., от 8:00 ч. до 8:20 ч., от 15:40 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на гр. Лясковец – ул. Пролет, ул. Божур, ул. Калина, ул. Люлин и ул. Ангел Беров. Фирми: ЗП Петко Илиев, Алпен, Кехлибар, ЕТ РУБИК-91 Г. Оряховица, Ивсторй-2010 ЕООД, ЕТРЕНИ-СГ, ЕТ Йордан Коеджиков, САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД, Стил 90, Ралица, Грестокомерс, АСТРЕЯ 91 ООД, МТП БКС, МТП Божур, МТП Свети Атанас, манастир Св. св. Петър и Павел и бензиностанция Йоана.

На 05.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица – ул. Панайот Цвикев №107. Фирми: ДОМИН ЕООД‚ ВИК ЙОВКОВЦИ ООД‚ ИВ ДРИЙМ ЕООД‚ АМИК ЕЪР ЕООД, Гара Горна Оряховица, ул. Съединение, ул. Иван Александър, ул. Цар Освободител, ул.Каймакчалан, ул. Иларион Макариополски, ул. Ниш, ул. Яребична, ул. Добрич, ул. Атанас Димитров, местност Бабенец.

На 05.03.2026 г., от 8:45 ч. до 9:05 ч., от 15:40 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Лясковец: с. Мерданя, с. Драгижево, МТП Автосервиз с. Драгижево, бензиностанция с. Мерданя, Стефанов-Иван Стефанов 04 ЕООД с. Церова кория, МТП Каравани, БКТП Тотал Вини, БКТП Брод мел, ФВЕЦ Михаела с. Драгижево, складова база Аркус с. Драгижево, ФВЕЦ местност Кърни храст с. Драгижево, ФВЕЦ местност Купен дял с. Драгижево и ФВЕЦ местност Бай Яз с. Драгижево.

На 05.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Лясковец: абонатите захранени от БКТП Тотал Вини Лясковец.

На 05.03.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Полски Тръмбеш: ул. Клокотница, ул. Ивайло №4 и ул. Търговска от №93 до №115.

На 05.03.2026 г., от 8:30 ч. до 10:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица – ул. Панайот Цвикев №80. Фирми: Феровиере ООД, ЕТ Макс-Пламен Матев, Спектър 68 ЕООД, Автокомерс ООД, Термкомфорт ЕООД ДКЦ ЕООД.