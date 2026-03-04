“Кроношпан България”: Атаката срещу нас е от политически кръгове заради бизнес интереси

В последната половин година срещу “Кроношпан България” се води целенасочена кампания, която надхвърля рамките на стандартен институционален контрол.

Налице е съвпадение между икономически интереси и политически позиции, което поставя под съмнение реалните мотиви зад публичния и административен натиск.

Компанията заявява ясно, че атаката не е спонтанна. Тя следва логика – отслабване на пазарен участник чрез институционални механизми, публични внушения и политическо говорене. Когато икономически конкуренти намират опора в политическа среда, резултатът не е пазарна конкуренция, а изкривяване на правилата.

Действията на Регионална инспекция по околна среда и водите – Велико Търново са част от законовата ѝ компетентност. Проблемът възниква, когато административните процедури се превърнат в инструмент за публично заклеймяване, вместо в експертен процес с ясен край и измерими критерии. В такава среда всяка санкция придобива политически оттенък, а всяка проверка – медиен заряд.

Решенията на съда, включително тези на Върховен административен съд, се спазват. Това обаче не премахва въпроса дали тежестта на мерките и начинът на комуникация около тях създават усещане за предварително формирана присъда в общественото пространство.

Когато икономически интереси и политическо влияние се пресекат в натиск срещу конкретно предприятие, това вече не е спор за регулация. Това е модел, при който властта се използва за преразпределяне на пазарни позиции.

„Кроношпан България“ е значим инвеститор и работодател. Ударът върху компанията засяга не само търговско дружество, а 500 служители, работещи в завода, и техните семейства, както и цели вериги от партньорства и местна икономическа активност. Затова позицията е категорична: когато бизнес и политика действат в синхрон срещу конкурент, това подкопава доверието в правилата и в самата икономическа среда.