На 3 март преди 92 г. в Търново писателите от провинцията се обединяват в свой съюз

Светлата дата 3 март в Търново не е само денят на Освобождението, а е свързана и с важен, но малко познат епизод от литературната история на България.

Тук преди 92 години по инициатива на много писатели, живеещи и работещи извън столицата, се създава Съюз на писателите от провинцията.

Благодарение на д-р Радка Пенчева, уредник в къщата музей „Емилиян Станев“, можем да проследим интересните факти около учредяването му. Мястото е избрано неслучайно, в старата столица кипял активен културен живот.

По спомените на писателя Димитър Добрев от с. Щръклево, Русенско, още на 2 март 1934 г. в Търново се стичат творци на словото от цялата страна. В хижа „Трапезица“ на Царевец отсядат Николай Ракитин от Плевен, Йордан Ковачев от Пловдив, Георги Илиев от Стара Загора и мн. други. Ентусиастите пристигат за своя сметка, а на някои от тях Димитър Добрев изплаща аванс срещу сътрудничество в ръководеното от него списание „Светлоструй“.

На 3 март в салона на Търновската девическа гимназия Николай Ракитин открива учредителния конгрес. Приет е устав на организацията, която и до днес буди удивление със своята демократичност. На следващата година, на 4 март 1935 г., е утвърден с министерско постановление. Според първия раздел на устава целта на съществуването на Съюза на писателите от провинцията е да се обединят всички поети, белетристи, драматурзи и критици в провинцията, „да намалее убийствената атмосфера в провинцията, народът да си отвори очите, животът да стане по-просветен, творците да се съберат в една здрава организация, в която те да се опознаят, да развият своите сили, да израснат“.

Освен това съюзът трябва да отстоява професионалните интереси на членовете си, да подпомага нуждаещите се писатели и техните семейства.

Учредяването на организацията е отразено и в местната преса, за него пише в. „Великотърновска трибуна“ в броя си от март 1934 г. По същото време, на 4 март, в Търново в салона към църквата „Св. Спас“ е уредено и литературно четене на писателите по случай създаването на организацията.

Голяма трудност в по-нататъшния живот на съюза е разпръснатостта на творците из страната, но с пионерски дух той заживява своя живот. Още в началото обаче членовете му преживяват непрежалима загуба – смъртта на Николай Ракитин. Чрез допитване до всички членове за председател е избран Йордан Ковачев, а седалището се мести в Пловдив.

Важен момент в историята на Съюза на писателите от провинцията е третият му конгрес, проведен на 1 март 1936 г. в Търново. В него се приема резолюция, в която се очертава идеята за ролята на писателя в обществения и духовен живот на нацията. Според нея писателят трябва да бъде око на епохата, духовен водач към бъдещето, да не бъде откъснат от живота, а пионер на културата и създател на нови пътища за социално добруване.

След 1937 г. Съюзът на писателите от провинцията е затруднен в дейността си заради въвеждането на нови изисквания за обществените сбирки, които не могат да се провеждат без предварително уведомяване заради забраната на конгресите и т. н.

Въпреки това съюзът провежда много литературни четения из страната, а само през 1939 г. съюзните членове издават над 20 книги.

Съюзът на писателите от провинцията просъществува до 1944 г., когато е закрит. До края на съществуването си той остава верен на приетата резолюция на Третия конгрес в Търново. „По времето, когато е съществувал, а и днес много хора се усмихват, чувайки името му. Дори някои смятат, че със самото си създаване писателите от провинцията са признали себе си за втора категория творци. Мислим, че наличието на желание у много български писатели в страната да се обединят чисто естетически и свободата да осъществят това, не би трябвало да буди снизхождение, а само адмирации“, пише в изследването си д-р Радка Пенчева.

Важен е фактът, че в разцвета на Третото българско царство Търново още веднъж става място за учредяване на влиятелна организация. И може би, ако имахме литературен музей, за който творците от старата столица отдавна мечтаят, щяхме да знаем и за този Съюз на провинциалните писатели.

Ана РАЙКОВСКА