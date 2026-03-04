Над 550 хил. евро за борба с комари, кърлежи и гризачи дава Община Велико Търново

МАЩАБНА КАМПАНИЯ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИТЕ ПОДГОТВЯ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. От местната администрация обявиха обществена поръчка за дезинфекции, дезинсекции, дератизации и дезакаризации за внушителната сума от 550 113 евро без ДДС.

Договорът ще бъде със срок до три 3 години или до изчерпване на средствата.

В обхвата влизат административни сгради, училища, детски градини, социални услуги, паркове, спортни бази и хиляди декари открити площи.

Срещу комарите се предвижда наземна обработка за 3 440 000 кв. м и 4 пъти годишно третиране. Заложено е и авиационно обработване на 1000 декара веднъж на 12 месеца.

Препаратите трябва да са високоефективни срещу летящите насекоми, с бърз начален ефект, ниска токсичност и кратък карантинен период. Опушването ще се провежда в периодите с най-висока активност на комарите и при благоприятни метеорологични условия.

За ограничаване на кърлежите са планирани декаризация на 300 000 кв. м открити площи. Това ще се провежда два пъти годишно. Ще се обработят и 16 500 кв. м обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти“. Третиране ще има и на 3000 кв. м към социални услуги в Общината.

Обработката ще се извършва с моторни пръскачки и високоефективна техника. Препаратите ще се безвредни за хората.

Ще има дезинфекция на 5 пясъчници в града и още 46 такива в образователни звена. Целта е да се намали риска от патогенни микроорганизми в зоните за игра на децата.

Планирано е премахване на 5 гнезда на оси и стършели в общинския център. Ако възникне необходимост, ще бъдат отстранявани и в социалните услуги.

Ще има също дезинсекция и дератизация срещу хлебарки, мравки, бълхи, мухи, дървеници, гризачи и др.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.