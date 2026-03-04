Разработиха сензор за бързо тестване на слюнка за често срещани видове рак

Изследователи в Австралия са разработили бърз и евтин диагностичен инструмент за тестване на слюнка, който може да позволи ранна диагностика на често срещани видове рак, предаде Синхуа.

Екипът от Куинсландския технологичен университет е разработил прост тест на слюнка за протеинов биомаркер, наречен S100P, който е свързан с рак на устната кухина, дебелото черво, простатата и панкреаса, се посочва в направеното изявление.

Изследователите са разработили техника за бърза проверка на слюнката, като са използвали хартия, покрита със златни и сребърни наночастици, за да създадат високочувствителен сензор. Той записва Рамановия спектър – процес, при който веществото разсейва лазерна светлина, използвана за идентифициране на молекули – в проби от слюнка.

„Протеинът S100P е един от биомаркерите, изследвани за диагностика на рак, и е открит при рак на яйчниците, простатата, стомаха, дебелото черво и гърдата”, каза Емад Кириакус, съавтор на изследването, публикувано в научното списание Talanta.

„Този метод може да съкрати времето за диагностика до минути вместо часове или дни и използва евтини и преносими материали”, допълва изследователят.

БТА