сряда, март 4, 2026
Последни:
Крими

Разярен мъж потроши с чук автомобил след свада

БОРБА БГ 38 четения 0 Comments

Разпра между двама мъже в Бяла черква завърши с потрошен автомобил.

В понеделник сутринта в РУ – Павликени е получен сигнал от мъж от с. Стамболово, че същата сутрин в Бяла черква е извършено посегателство върху автомобила му. Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че между двама мъже е възникнал скандал, в резултат на който единият с чук е започнал да удря автомобила на другия.

Счупени са всички прозорци, фар, странично огледало, окривени са преден капак и тавана на автомобила. Образувано е досъдебно производство.

Вижте още

Полицаи под прикритие спипаха братовчед на наркобарон с дрога за 70 000 лв., скрита в гора

БОРБА БГ 5500 четения 6

Пенсионерка в имотна измама с плодородни ниви за четвърт милион

БОРБА БГ 2286 четения 0

Спипаха осъден да се разхожда на свобода

БОРБА БГ 293 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *