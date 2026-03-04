Съдиите от Районен съд-Велико Търново през 2025 г.са гледали средно по над 45 дела месечно

Магистратите са се произнесли по общо 6 400 дела

Общо 6 385 дела са разгледали съдиите в Районен съд – Велико Търново през 2025 година. Данните бяха представени по време на годишното отчетно събрание от административния ръководител – председател Младен Димитров.

През отчетния период са образувани 5 615 нови дела, а 770 са останали несвършени от 2024 година. Процентното съотношение на останалите несвършени от предходната година спрямо всички разгледани дела е 12 %, а на новообразуваните – 88 %. В тримесечен срок са приключени общо 4 789 дела, което представлява 87% от всички свършени дела.

Гледани са 1 949 наказателни дела, от които 1 639 са приключени (84%). Както и през предходната година, най-голям дял заемат частните наказателни дела – 863, следвани от административно-наказателните казуси и наказателните дела от административен характер – 383. Свършените наказателни дела от общ характер са 304, административно-наказателните – 64, а наказателните дела от частен характер – 25.

Най-голям относителен дял имат делата за общоопасни престъпления – 171, както и престъпленията против собствеността – 54, приключени с акт по същество.

През 2025 година са остановени 13 оправдателни присъди, с които са оневинени 15 лица. Влезлите в сила присъди са 45, от които 35 осъдителни, 8 оправдателни. В два случая подсъдимите са освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.

През отчетната година в съда са разгледани 4 436 граждански дела, от които 3 855 са приключени. С акт по същество са завършили 3 246 дела. Най-голям дял заемат частните граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК (заповедни производства) – 1 434.

От гражданските дела по общия исков ред най-голям брой са тези по Семейния кодекс, Закона за защита от домашно насилие, Закона за лицата и семейството, Закона за гражданската регистрация, Закона за закрила на детето и Закона за българите, живеещи извън Република България – общо 479 дела, следвани от облигационните искове (372) и установителните искове (209).

Средната действителна натовареност на един съдия през 2025 г. е 45,25 дела месечно, което представлява осезаемо увеличение спрямо 2024 г. (43,84 дела).

Резултатите от инстанционния контрол потвърждават високото качество и стабилността на съдебните актове. Над 80% от обжалваните дела (424) са потвърдени или частично изменени. Делът на изцяло отменените актове остава под 20%, което е показател за устойчивост, предвидимост и висок професионализъм в правораздавателната дейност.

„През изминалата година Районен съд – Велико Търново демонстрира последователност, висока отговорност и ангажираност към обществото. Постигнатите резултати са плод на екипната работа между магистратите, съдиите по вписванията, държавните съдебни изпълнители и съдебната администрация. Убеден съм, че професионалната солидарност и добрата организационна среда са основа за устойчиво развитие и през следващата година. Нашият фокус остава върху защита на правата на гражданите, повишаване на общественото доверие и утвърждаване на принципите на независимост, прозрачност и върховенство на закона“, заяви съдия Димитров.

В заключение председателят изрази признателност към всички съдии и съдебни служители за високата им професионална отдаденост и им пожела здраве, устойчивост и увереност в изпълнение на отговорната мисия на съдебната власт, както и успешно реализиране на приоритетите на съда през следващия отчетен период.

Отчетното събрание беше уважено от съдия Теодорина Димитрова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново; съдия Йорданка Матева – административен ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново; Веселка Коева – председател на Адвокатския съвет към Великотърновската адвокатска колегия; прокурор Тихомир Шабов – административен ръководител на Районна прокуратура – Велико Търново; и гл. инсп. Веселин Райков – началник на Районно управление на МВР – Велико Търново.

Гостите дадоха единодушно положителна и аргументирана оценка за работата на Районен съд – Велико Търново, отчитайки ефективността, професионализма и устойчивото ниво на правораздаване, постигнати през 2025 година.

Веселина АНГЕЛОВА