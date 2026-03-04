сряда, март 4, 2026
Последни:
ротари клуб
Водещи новиниОбщество

Скулпторът и шеф на Ротари клуб Денислав Сираков се качи на „Майка България“, за да поправи счупен щик на светинята

БОРБА БГ 45 четения 0 Comments

Известният великотърновски скулптор и президент на Ротари клуб – Велико Търново, лично се ангажира с възстановяването на откършения щик на паметника „Майка България“.

Преди дни вандали за пореден път поругаха светинята и почти изтръгнаха щик от една от фигурите на воините на паметника. По инициатива и с финансова подкрепа от клуба Денислав Сираков сам почисти и монтира в правилното му положение оръжието.

Поддържането на монумента в центъра на старата столица е една от каузите на великотърновския Ротари клуб. Именно по инициатива на ротарианците там беше поставен вечен огън, който гори на празниците. За първи път той е запален на 22 март 2001 г. Тогава председател на Ротари клуб – Велико Търново, е Кольо Дамянов.

ротари клуб

Това беше поредното вандалско посегателство върху паметника. През 2022 г. беше откраднат байонет от една от фигурите и възстановяването се оказа нелесна работа, защото той е от пушка „Шаспо“, каквито е имало сравнително малко в страната ни. С намирането на оръжието тогава се ангажираха кметът Даниел Панов и ръководството на Регионалния исторически музей. След обществения и медиен отзвук изненадващо щик се намери като дарение от частно лице.

89-годишният дядо Гено Енчев от Дома за възрастни хора „Венета Ботева“ дари на Ротари клуб – Велико Търново, автентичен щик от 1867 година, за да бъде възстановен откраднатият байонет.

Оръжието принадлежало на дядо му – поручик, загинал геройски във войната през 1913 година. По автентичния щик Денислав Сираков отля макет на оръжието и го монтира на мястото на откраднатата светиня. Оригиналът се пази в Регионалния исторически музей.

Върху паметника са извършвани и други възмутителни посегателства. Един от случаите беше, когато мъже от ромски произход бяха качили клип в социалните мрежи как играят кючек, качени върху монумента. От години великотърновци настояват на „Майка България“ да бъдат монтирани камери.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

наноси

Чистят Янтра от наноси, довлечени от високите й води

БОРБА БГ 1244 четения 0

160 пеленачета проплакаха в МБАЛ „Св. Иван Рилски”

БОРБА БГ 328 четения 0

Срина се подпорната стена от Руско-турската война към Стара болница

БОРБА БГ 4761 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *