Скулпторът и шеф на Ротари клуб Денислав Сираков се качи на „Майка България“, за да поправи счупен щик на светинята

Известният великотърновски скулптор и президент на Ротари клуб – Велико Търново, лично се ангажира с възстановяването на откършения щик на паметника „Майка България“.

Преди дни вандали за пореден път поругаха светинята и почти изтръгнаха щик от една от фигурите на воините на паметника. По инициатива и с финансова подкрепа от клуба Денислав Сираков сам почисти и монтира в правилното му положение оръжието.

Поддържането на монумента в центъра на старата столица е една от каузите на великотърновския Ротари клуб. Именно по инициатива на ротарианците там беше поставен вечен огън, който гори на празниците. За първи път той е запален на 22 март 2001 г. Тогава председател на Ротари клуб – Велико Търново, е Кольо Дамянов.

Това беше поредното вандалско посегателство върху паметника. През 2022 г. беше откраднат байонет от една от фигурите и възстановяването се оказа нелесна работа, защото той е от пушка „Шаспо“, каквито е имало сравнително малко в страната ни. С намирането на оръжието тогава се ангажираха кметът Даниел Панов и ръководството на Регионалния исторически музей. След обществения и медиен отзвук изненадващо щик се намери като дарение от частно лице.

89-годишният дядо Гено Енчев от Дома за възрастни хора „Венета Ботева“ дари на Ротари клуб – Велико Търново, автентичен щик от 1867 година, за да бъде възстановен откраднатият байонет.

Оръжието принадлежало на дядо му – поручик, загинал геройски във войната през 1913 година. По автентичния щик Денислав Сираков отля макет на оръжието и го монтира на мястото на откраднатата светиня. Оригиналът се пази в Регионалния исторически музей.

Върху паметника са извършвани и други възмутителни посегателства. Един от случаите беше, когато мъже от ромски произход бяха качили клип в социалните мрежи как играят кючек, качени върху монумента. От години великотърновци настояват на „Майка България“ да бъдат монтирани камери.

Ана РАЙКОВСКА