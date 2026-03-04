сряда, март 4, 2026
Турция е неутрализирала ракета, изстреляна от Иран, съобщи Министерството на отбраната

Министерството на отбраната на Република Турция съобщи, че противоракетната защита на НАТО е неутрализирала ракета, изстреляна от Иран.

“След като беше установено, че ракета, която е изстреляна от Иран и е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия, се насочва към Турция, силите на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана своевременно са я обезвредили”, пише в съобщение на Министерството на отбраната, публикувано в официалния им профил в Екс.

Части от боеприпаса, който е прехванал ракетата, са паднали в Дьортйол, окръг Хатай (Източна Турция), става ясно още от съобщението.

“Няма жертви и ранени. Волята и капацитета ни за опазване на сигурността на нашите граждани е на най-високо ниво”, заявиха от Министерството на отбраната на Турция.

Турските военни подчертават, че са готови да предприемат всякакви стъпки за опазване на териториите и въздушното пространство на страната.

“Припомняме, че имаме право да реагираме на всяко враждебно отношение към нашата страна”, подчертават от Министерството на отбраната.

Турция предупреждава всички страни да се въздържат от стъпки, които биха довели до разрастване на конфликта в региона и подчертава, че в тази връзка ще продължи разговорите с НАТО и с останалите си съюзници.

Изявлението на практика потвърждава информацията, изнесена от българския министър на отбраната Атанас Запрянов за изстрелване на ракета от Иран към Турция, която е член на НАТО. От изявлението на Министерството на отбраната на Турция обаче не става ясно дали иранската ракета целенасочено е изстреляна към Турция.

