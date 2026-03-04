сряда, март 4, 2026
Образование

Ученици посетиха строителен обект, обучават се в реална работна среда

Михаил Михалев 36 четения 0 Comments

Ученици от ПГСАГ „Ангел Попов“ посетиха строителен обект на улица „Зеленка“ във Велико Търново, където се изгражда жилищна сграда.

Посещението бе част от обучение в реална работна среда по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

Под ръководството на инж. Теодора Колева учениците наблюдаваха изкопни работи и работа на багер, изпълнение на фундаменти, кофраж и армировка, бетониране и уплътняване на бетон.

Особен интерес предизвикаха бетоновите работи и изпълнението на работни фуги при бетониране, както и тяхното значение за здравината и дълготрайността на конструкцията.

Подобни практически посещения дават на учениците реална представа за технологичната последователност на строителните процеси и ги подготвят по-уверено за бъдещата им професионална реализация.

Михаил МИХАЛЕВ

