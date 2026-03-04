Училище за родители: 2. Ясни правила и упоритост, за да има разбирателство

Мила Томова-Прусийска води всяка сряда “Училище за родители” със съвети как да накараме детето да ни слуша с желание

Децата не обичат правила? Но те играят свободно в рамките на някои установени правила, еквивалент на социалните норми. Тези правила са безценни в подкрепата на чувството за ред и усещането за спокойствие и сигурност, защото дават предсказуемост – “знам какво се очаква от мен и знам какво да очаквам от другите”. Те помагат на децата да се ориентират в своето ежедневие и когато познават големите рамки, могат спокойно да експериментират.

Защо да въвеждаме правила?

Да речем, че аз имам проблем с това, че детето иска да се храни на дивана.

Вариант 1: Да ходя, да се карам, да обяснявам как диванът може да се изцапа, да налагам своята воля върху детето, то да тропа с крак и да се тръшка – да се изпокараме и евентуално няма цялата храна да е по дивана… До следващия път.

Вариант 2: Избягвам целия този сблъсък, като прибягвам до правилата – “така се прави не защото аз го искам, а защото заедно сме се съгласили, че това е правилно”.

Правилата са най-добрият помощник на родителите, за да бъде животът с децата спокоен и хармоничен и за двете страни. Красотата на правилата е, че те са нещо външно – извън нас и нашето его. С тях избягваме противопоставянето на Аз-а на детето с нашия или “меренето” на авторитети. Предварително всички сме се съгласили с тях да ги спазваме – с други думи нелогично е да се противопоставяш на себе си, нали? Много убедителен довод е: “Всички така правим”. Тук прилагаме силата на социалното огледало. Това правило може да се използва и под формата на добрия пример – “Огледай се – виждаш ли някой друг да лежи по земята?”

Винаги можем да се обърнем към тях, вместо да се караме.

Въведете правила в ежедневието на детето и ще видите как то ще започне по-лесно да ви слуша и да се държи според очакванията ви.

Но как да ги създадем и въведем, без да плашим и отблъскваме децата?

Например да превърнем в правило да не се яде на дивана.

* Свикайте семейния съвет 🙂 Това е психологически момент, с който заедно избирате (с ваши насоки, разбира се) и се съгласявате да спазвате новите правила. Добре е най-големите си “болежки” да ги формулирате в правило. Ако в бъдеще видите, че някое правило трябва да се моделира, отново може заедно да го промените – за да е справедливо.

* След като се съгласите с правилата, задължително ги разпишете, при това с описателни картинки. Например: “Прибираме си играчките” с картинка на дете, което си подрежда нещата; “Почистваме, когато сме изцапали” със съответното изображение. Залепваме ги на голям лист и поставяме на видно място за справка – защото ще е нужна по няколко пъти на ден 🙂

Ако видим, че детенце често пъти забравя някое правило – например, не е прибрало играчките си – директно му казваме “ела да ти покажа нещо интересно” и го водим към правилата, за да ги прочетем, а то да си припомни картинките. Стигнем ли до правилото “Прибираме си играчките”, в 99% от случаите дори няма нужда да го подканваме, а то само се втурва да ги прибере.

* Когато формулирате правилата, те трябва да са точни, кратки, ясни –

и да забравите за частичката “не”.

Защо? Защото мозъкът ни прекрасно чува всичко, каквото му кажем, само че не чува частичката “не”. Ако ви кажа – “Не си представяйте голям розов слон”, мозъкът чува “представи си…”. Същото е и с “не се хапем, не се бием, не викаме, не се храним на дивана” – така формулирани, правилата само дават “добри идеи” за пакости.

Ето, пишем правило “Не ядем на дивана”. Звучи кратко, точно, ясно. Обаче в детската главица веднага се заражда пакостлива идея “Добре, а на земята мога ли да ям? А зад дивана? А пред дивана? А в тоалетната?” Ако трябва да изброим всички места, където не искаме да се яде, единственото, което ще направим, е да дадем много “добри идеи” къде да яде.

В ежедневието си също е добре да се постараете да изключите частичката “не” и да я замените с други фрази, които да запаметяват ключовите думи от вашето послание – вместо да кажем “Не си дръж ръцете на масата”, може да кажем “Ръцете на колената”. Иначе идва въпрос: “А може ли на главата? Може ли на гърба?”. С други думи, казвайте какво очаквате, вместо какво не искате. В горния случай родителите създават едно неясно правило, което само в себе си носи възможността за нарушаване.

Как би гласяло разбираемото правило? “Храним се на масата”. Следвайте английския принцип “Не ме карай да мисля”, според който правилата трябва да са толкова красноречиви, че веднага да знаеш какво да правиш.

Изпълните ли тези стъпки, ще видите как ежедневието ви ще се улесни и резултатите ще дойдат бързо, защото децата всъщност… обожават правилата. И все пак,

К акво да правим, ако детето не спазва правилата?

Вие сте направили всичко, изброено дотук, по възможно най-правилния начин. Създали сте и сте приели правилата, визуализирали сте ги, повтаряте ги често. Децата вече до такава степен са ги научили, че могат да ги рецитират… и въпреки това ще ги нарушават. Вие започвате да се гневите – “Добре, де, нали го знаеш, тогава защо не го правиш?!”.

Много е просто – едно е да знаеш какво трябва да направиш, второ, трето и четвърто е да го направиш. И аз знам, че трябва да намаля сладкото, ама… много ми се яде 🙂 Така че заредете се с търпение. И спокойно – ако детенцето ви може да изрецитира правилата, значи никога не сте били по-близо до това то да започне да ги спазва.

Първата стъпка е ние да знаем кое е правилно и от там насетне се изисква умението самоконтрол – нещо, което и големи хора с години не можем да постигнем или ни е много трудно. Воля, самоконтрол, самодисциплина. Ако искате един ден детето ви да се труди с желание и да бере плодовете на успехите си, въведете в ежедневието му правила, съпроводени с ясни и логични последствия.

Следващата сряда очаквайте:

Последствия и наказания

Мила Томова-Прусийска е автор и заедно със съпруга си създател на мобилното приложение MontiWay. В него на едно място са събрани най-честите въпроси на родителите относно отглеждането и възпитанието на децата и съответните работещи решения. Родителите могат да използват MontiWay като личен помощник у дома – с качествени ресурси и персонални отговори от експерти на техните казуси.

Важна част от MontiWay е и затворената Родителска общност – пространство, в което родителят получава яснота и лична подкрепа. Там на всеки въпрос отговаря експерт до 24 часа – педагог, психотерапевт, Монтесори специалист, логопед или педиатър.

