сряда, март 4, 2026
Крими

Засякоха две нерегистрирани превозни средства, водач отказа проверка за наркотици

0 Comments

Две нерегистрирани превозни средства, едното управлявано от неправоспособен водач установиха служители на РУ – Павликени.

В понеделник следобед в с. Михалци е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 36-годишен от София. В хода на инспекцията е установено, че превозното средство не е регистрирано по установения ред.  Същата вечер в Павликени е извършена проверка на мотопед, без поставена регистрационна табела, управляван от 21-годишен неправоспособен водач от същия град.

Установено, е че мотопедът не е регистриран по установения ред. По двата случая са започнати бързи производства.

Бързо производство е започнато в РУ – Свищов срещу водач, отказал проверка за наркотични вещества. На 26 февруари около 18,00 ч. в крайдунавския град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 42-годишен местен жител, известен на полицията.

При предприета проверка за употреба на наркотични вещества, водачът отказал такава да му бъде извършена.

