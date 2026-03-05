1641 зрелостници от региона ще се явяват на матура по български език и литература

1641 зрелостници от област Велико Търново са подали заявления за явяване на матурата по български език и литература.

За втория задължителен държавен зрелостен изпит, който е по профилираща подготовка и по теория на професията за придобиване на професионална квалификация, са подадени общо 1310 заявления, съобщиха от Регионалното управление на образованието. И тази година тестът по английски език е най-желан от учениците. Предпочетен е от 387 дванайсетокласници. Следват го информационни технологии, география и икономика, математика, история и цивилизации, биология и здравно образование, философски цикъл.

25 възпитаници на СУ „Емилиян Станев“ във Велико Търново и СУ „Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица са заявили желание за изпит по музика и изобразително изкуство.

За третата матура, която е по желание, препитване по профилирана подготовка са поискали 13 ученици, а по общообразователна – 74, като най-много са желаещите да решават задачи по математика. Това са предимно ученици от професионални паралелки, които не могат да положат втора матура по математика, а оценката им е необходима за кандидатстване във висше учебно заведение.

ДЗИ по български език и литература ще се проведе на 20 май, втората задължителна матура е на 22 май, а третата – в периода 26 май – 2 юни.

Предстои до 6 март да се определят училищата, изпитните зали и квесторите.