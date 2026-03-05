Приложението за сигнали и жалби и новият сайт на Община В. Търново спечелиха голямата награда на БАИТ

Община Велико Търново спечели Голямата награда на Българската асоциация по информационни технологии в категория „Публична администрация“.

Най-високата оценка на годишните награди на БАИТ получиха обновеният сайт на Общината, приложението „Гражданите на Велико Търново“ и дигиталната платформа за комуникация с Великотърновски общински съвет. На церемонията приза получи д-р Павел Христов, началник-отдел „Дигитализация, техническо и информационно обслужване и сигурност“.

Признанието е плод на дългогодишни усилия в посока дигитализация, оптимизиране на работни процеси и развитие на електронното управление, което е ключов приоритет и част от предприетите инициативи на Община Велико Търново за достъпност и прозрачност в общинското управление.

Единният уеб портал на Община Велико Търново www.veliko-tarnovo.bg и разработените модули и функционалности, включително двете отличени приложения са в непрекъснат период на развитие, подобряване и усъвършенстване на технологичната и организационна основа, в която активно участие има и гражданското общество.

Приложението „Гражданите на Велико Търново“ насърчава активната гражданска позиция за поддържане и подобряване на градската среда, а уеб порталът и дигитална платформа на Великотърновски общински съвет дават възможност диалог в реално време на граждани и общински съветници.

И двете приложения са достъпни както чрез уеб адреси – https://signal.veliko-tarnovo.bg и https://obs.veliko-tarnovo.bg, така и чрез версии за мобилни операционни системи iOS и Android.