„Янтра“ (П. Тръмбеш) обяви две нови попълнения часове преди подновяването на първенството в Северозападната Трета лига. Към тима се присъединяват Христо Иванов и Стефан Петров.

Преди това тръмбешчани се подсилиха с Николай Георгиев (вътрешен полузащитник, роден 2003 година) и се разделиха трима футболисти – вратарят Тони Кожухаров, халфът Виктор Тодоров и защитникът Боян Ботев.

По време на зимната пауза тимът изигра 5 контроли, в които записа 4 победи и 1 равенство.

Любопитно е, че равенството бе именно срещу предстоящия съперник – „Левски 2007“ (град Левски). Мачът от първия пролетен кръг е в събота от 16:00 часа на изкуствения терен „Трифон Иванов“ във В. Търново.

Преди подновяването на сезона в Северозападната Трета лига, „Янтра“ (Полски Тръмбеш) е на 7 място с 15 точки, на 6 от третото място, което заема „Ком“ (Берковица).