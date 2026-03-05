64 000 т отпадъци постъпват годишно от 6 общини в депото край Шереметя, търсят му стопанин

Търси се оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) – регион Велико Търново, за следващите 4 години.

Депото за неопасни отпадъци в Шереметя включва клетка № 1 и клетка № 2, инсталация за предварително сепариране на отпадъци, инсталация за компостиране и др. съоръжения, инсталации и механизация. Сметището приема отпадъците на 6 общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, затова не е без значение кой ще го стопанисва. Предвижда се в него да постъпват 64 000 тона боклуци годишно. Прогнозната стойност на поръчката е 6 240 000 евро.

Избраният оператор има задължения да приема отпадъците на общините, предварително да ги сепарира по отделни видове и да ги депонира в новата клетка 2. Зелените отпадъци се компостират в определената за целта инсталация, оползотворяват се и хранителните и биоразградимите отпадъци.

Операторът стопанисва сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване по начин, който гарантира техническата им изправност и безопасното им функциониране.

Сам заплаща тока, консумиран от РСУО, таксата за заустване по Закона за водата, горивата и др. нужни консумативи и материали. Осигурява охрана на всички сгради и инсталации и оборудване. Негово задължение е денонощното физическо наблюдение на обектите, както и постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други инциденти в района на РСУО.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката, архив