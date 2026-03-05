„Български пощи“ спира приемането на всички видове пратки за Близкия изток

„Български пощи“ преустановиха от 2 март приемането на всички видове пратки за Близкия изток за следните държави: Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединени арабски емирства и Саудитска Арабия.

Това се налага поради отмяна на полети от всички авиокомпании и затворени въздушни пространства. При възстановяване на услугите клиентите ще бъдат информирани.

Затруднено е и получаването на пратки в Бразилия от същата дата. Пощенският оператор в тази южноамериканска страна е уведомил, че проливни дъждове, свлачища и наводнения са довели до преустановяване на пощенските услуги в някои райони на страната. Засегнатите райони са Жуиз де Фора, Уба и Матиас Барбоса.