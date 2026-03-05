четвъртък, март 5, 2026
Последни:
Български пощи
Общество

„Български пощи“ спира приемането на всички видове пратки за Близкия изток

БОРБА БГ 30 четения 0 Comments

„Български пощи“ преустановиха от 2 март приемането на всички видове пратки за Близкия изток за следните държави: Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединени арабски емирства и Саудитска Арабия.

Това се налага поради отмяна на полети от всички авиокомпании и затворени въздушни пространства. При възстановяване на услугите клиентите ще бъдат информирани.

Затруднено е и получаването на пратки в Бразилия от същата дата. Пощенският оператор в тази южноамериканска страна е уведомил, че проливни дъждове, свлачища и наводнения са довели до преустановяване на пощенските услуги в някои райони на страната. Засегнатите райони са Жуиз де Фора, Уба и Матиас Барбоса.

Вижте още

Светла събота е, чества се и паметта на светите солунски братя Константин-Кирил и Методий

БОРБА БГ 140 четения 0
мечки

Седем сигнала за щети от мечки постъпиха в екоинспекцията

Галина Георгиева 3383 четения 0

Сухиндолката Надежда Влаева стана на 101 години и знае наизуст стихотворенията на Вазов

БОРБА БГ 1236 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *