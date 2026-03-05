Докторантът Полина Никова помага на бобрите да се завърнат в България след 150 години

Докторантът Полина Никова от Велико Търново помага на бобрите да се завърнат в България след век и половина отсъствие от нашите земи.

Те са изчезнали от територията на страната преди повече от 150 години, но днес има надежда, че популацията им може трайно да бъде върната.

За това работи екип от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките, сред които са учените доц. д-р Йордан Кошев, гл. ас. д-р Мария Качамакова и докторант Полина Никова.

Учените припомнят, че в периода 1998 – 2003 г. са освободени бобри в Румъния в поречието на река Олт. С течение на времето те достигат до река Дунав и се разпространяват по нея и нейните притоци. След първите сигнали за завръщане на бобрите екип от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките започват изследване на жизнената дейност и разпространяване на бобрите с най-модерни методи. Използват ДНК на околната среда, дронове и други. За учените е важно да разберат нагласите и общественото мнение към това интересно животно в България. За целта те са подготвили кратка анкета, която отнема 5 минути за попълване.

Анкетата е ориентирана към горски специалисти, ловци, риболовци, биолози, еколози, любители на природата и други.

Михаил МИХАЛЕВ