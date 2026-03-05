Домашно куче нахапа дете и две жени, притекли се на помощ

Друго четириного е нападнало домашен любимец, разхождан на каишка от непълнолетна

Домашно куче нахапа две жени и дете. Инцидентът е станал на 4 март по обяд в Килифарево. По първоначална информация куче, вързано в двора на имот е успяло да се освободи от каишката си и е нахапало 5-годишното внуче на собственичката си.

Съседки, притекли се на помощ също са пострадали. Те са откарани и настанени за лечение във великотърновската болница. Кучето е упоено и е настанено в приют.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Подобна случка се е разиграла същия ден и в Павликени. Куче, разхождащо се свободно в центъра награда е нападнало друго четириного, разхождано на повод от непълнолетно момиче. Пострадало е само кучето. След намесата на полицията агресивното животно е било настанено в приют. Образувано е досъдебно производство.

Веселина АНГЕЛОВА