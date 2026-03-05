Почти двойно поскъпна курсът за първа помощ, който държат кандидат-шофьорите

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА КАНДИДАТИ-ШОФЬОРИ, организиран от Българския червен кръст, вече струва 96 евро.

До миналата година таксата беше 110 лв., което означава почти двойно увеличение на цената. Бъдещите водачи на моторни превозни средства определят скока на размера на таксата като твърде висок и нереалистичен.

Според официална информация от Българския червен кръст увеличението е вследствие на промени в нормативната уредба за обучението по оказване на първа долекарска помощ от шофьори. Според новите изисквания курсът вече е с продължителност 12 учебни часа вместо досегашните 8. Те са разделени в два последователни дни, а записването и заплащането се извършват предварително чрез електронната система на БЧК.

Обучението по първа помощ за водачи е най-масовото в страната. То има ключова роля в първите минути след пътнотранспортен инцидент. Този момент често се оказва с решаващо за живота на пострадалите значение.

От курс се освобождават само кандидат-шофьори, които са преминали сертифицирани обучения по първа помощ към БЧК с хорариум минимум 8 учебни часа, както и планински и водни спасители, доброволци от трето и четвърто ниво на младежката организация. Изключения се предвиждат и за студентите по медицина и дентална медицина след завършен първи семестър.

Медицинските специалисти – лекари, сестри, акушерки, фелдшери и асистенти, се считат за успешно преминали обучение, след като подадат заявление и представят документ за професионална квалификация.

Галина ГЕОРГИЕВА