Иво Иларионов с три медала за СКП „Царевец“

СКП „Царевец“ се представи с успех на Международния турнир по плуване „ВСИ- 2026“. Участваха над 820 състезатели от 41 клуба от България и Румъния.

Великотърновският клуб се включи със 7 състезатели – Дария Тананеева, Елизабет Ткачук, Иван Вълчев, Лъчезар Миновски, Самуил Хаджииванов, Денислав Гочев и Иво Иларионов.

Състезанието беше за всички възрастови групи – от мъже и жени до деца под 10 г.

Най-добре представилият се състезател беше Иво Иларионов (деца 12 г.), който спечели три медала. Той завоюва среброто на на 100 метра бруст и 200 м съчетано, а на 50 м бруст е с бронзово отличие.

„Това беше пътвото ни състезание от сезона на 50-метров басейн. За етапа на подготовка мога да кажа, че показаните резултати са добри. Тепърва предстоят важните състезания, на които ще търсим по-високи цели. Това е първата стъпка от подготовката ни за държавните първенства на 50 м басейн през лятото“, коментира треньорът Панайот Паздерков.