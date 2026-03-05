Избраха Васил Цонков за член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентите
Председателят на Студентския съвет във Великотърновския университет Васил Цонков беше избран за член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети в Република България за мандат 2026-2028 г.
Цонков получи поздравленията на ректора на ВТУ проф. Димитър Димитров. Той му пожела здраве, устойчивост и успех в защитата на интересите на всички студенти в България и подчерта, че Великотърновският университет отстоява активно своята позиция в националните студентски структури.
„Това е признание както за личните му качества, така и за активната позиция на студентската общност на нашия университет на национално ниво“, споделиха от ВТУ.
Михаил МИХАЛЕВ