Избраха Васил Цонков за член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентите

Михаил Михалев 44 четения 0 Comments

Председателят на Студентския съвет във Великотърновския университет Васил Цонков беше избран за член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети в Република България за мандат 2026-2028 г.

Цонков получи поздравленията на ректора на ВТУ проф. Димитър Димитров. Той му пожела здраве, устойчивост и успех в защитата на интересите на всички студенти в България и подчерта, че Великотърновският университет отстоява активно своята позиция в националните студентски структури.

„Това е признание както за личните му качества, така и за активната позиция на студентската общност на нашия университет на национално ниво“, споделиха от ВТУ.

Михаил МИХАЛЕВ

 

