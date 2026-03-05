четвъртък, март 5, 2026
Издирват мъж, изхвърлил кученца край натоварен път

Галина Георгиева

Постъпката предизвика вълна от възмущение

КЛИП, РАЗПРОСТРАНЕН В СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, ПРЕДИЗВИКА СИЛНО ОБЩЕСТВЕНО ВЪЗМУЩЕНИЕ. На видеото се вижда как мъж изоставя малки кученца край натоварен път в община Велико Търново.

Деянието е заснето от камера за видеонаблюдение, а местните започнаха да издирват човека.

На кадрите е уловен моментът, в който водач на автомобил с търновска регистрация спира край пътното платно, изважда кашон от багажника на колата си и го оставя встрани на шосето. Малко след това от кашона излизат две малки кученца, а мъжът се качва обратно в автомобила и напуска района. Едното пале остава на място, а другото тръгва да бяга след возилото.

Клипът бързо се разпространи в интернет и предизвика остра реакция сред хората. Десетки потребители изразиха възмущението си от постъпката и настояха извършителят да бъде установен и подведен под отговорност.

Нещо повече, хората започнаха онлайн издирване на човека и призоваха всеки, който има информация за самоличността му, да сигнализира в полицията.

Мнозина напомнят, че изоставянето на животни е нарушение на закона и може да доведе до санкции.

Междувременно природозащитници събират информация по казуса, за да организират прибиране на изоставените кученца.

Галина ГЕОРГИЕВА

