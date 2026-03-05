Какво вещаят звездите за петък и почивните дни /6-8 март/

Овни, бъдете по-уверени и не търсете одобрението на другите; Телци, не се ядосвайте за минали грешки, приемете ги като урок

Началото на март носи по-меки, но емоционално наситени дни, в които Луната задава тон в личните отношения и настроението у дома. В петък Луната е във Везни и е в напрегнат аспект с Юпитер. Нуждаем се от баланс между очаквания, желания и възможности. Можем да скъсаме оковите с хора, които ни товарят. Уикендът започва със страсти. Луната е в Скорпион. Нуждаем се от повече искреност в личния живот. На 8 март, празника на всички дами, ще усетим хармония във взаимоотношенията. Това е ден за разговори и празнично настроение. Повече жестове на внимание, обич и благодарност ще струят от всички нас.

ОВЕН

Освободете се от досадни влияния

6 март. Днес е важно да се освободите от влиянието на колегите и да спрете да търсите тяхното одобрение за всяка своя стъпка. Когато сте по-самостоятелни и уверени, нещата постепенно започват да се подреждат. Дайте си право да действате според собствените си усещания и ще усетите лекота.

7 март. Съботата е подходяща да внесете повече хармония в семейните отношения. Имате достатъчно поводи за усмивки и добро настроение, стига да им обърнете внимание. Пътуване или кратка разходка ще ви се отразят чудесно. Денят е създаден за близост, спокойствие и топли моменти с хората у дома.

8 март. В неделя може да не сте в най-добрата си форма и да усещате липса на тонус. Дайте си време да се наспите и да си починете. Следобедът носи по-светло настроение и ви настройва за празника на всички дами покрай вас. Подарете по едно цвете на най-близките същества от нежния пол.

ТЕЛЕЦ

Усещате лекота

6 март. Днес е моментът да скъсате оковите със страховете, които ви спират да бъдете свободни и решителни. Освободете се и от влиянието на хора, които ви правят зависими. Денят е подходящ да изхвърлите вещи, които само заемат място. Ще усетите лекота, когато се разделите с ненужното.

7 март. В събота не се ядосвайте за неща, които не можете да промените, нито за грешки, които вече са минало. Дори някой да ви обвини в нещо, приемете го като урок, а не като драма. Вземете си поука и продължете напред. Денят е подходящ за вътрешно подреждане и спокойствие.

8 март. В неделя имате нужда от повече енергия и свеж въздух. Посрещнете Осми март с разходка в парка или кратко пътуване до приятно място около града. Движението ще ви върне тонуса и ще ви зареди с ново настроение. Денят е лек, светъл и подходящ за малки лични радости.

БЛИЗНАЦИ

Приятен уикенд

6 март. Днес в стремежа си да свършите повече работа от необходимото рискувате да допуснете грешки, защото бързате и не изпипвате детайлите. Това не е във ваша полза. Освободете се от нуждата винаги да сте сред първите редици. Дайте си време, работете спокойно и ще постигнете по-добри резултати.

7 март. Съботата е подходяща да оставите професионалните амбиции настрана и да обърнете внимание на семейството. Денят е чудесен за разговори, в които да чуете проблемите и радостите на близките си. Показвайте присъствие и разбиране. Топлината в отношенията ви днес е по-важна от всяка служебна задача.

8 март. В неделя ще научите новина, която първоначално може да ви разклати, но по-късно ще осъзнаете, че носи важна и полезна информация. Посрещнете днешния празник с близките си и се настройте на по-светла вълна. Помислете за една значима промяна, която скоро да направите в живота си.

РАК

Не се стремете да се харесате на всички

6 март. Днес ще осъзнаете, че каквото и да правите, винаги ще има хора, които остават недоволни от поведението или работата ви. Това е моментът да се освободите от нуждата да бъдете харесвани на всяка цена. Когато приемете това, ще почувствате повече свобода и вътрешен мир.

7 март. Съботата ви среща с близки, които имат нужда от вашата подкрепа, независимо дали става дума за разговор, съвет или просто присъствие. Ще прекарате чудесни часове, защото обичате да споделяте свободното си време с хора от семейството. Денят е топъл, човешки и изпълнен с близост.

8 март. Неделя е създадена за почивка и бавен ритъм. Не се захващайте с важни задачи. Останете по-дълго в леглото, пригответе си вкусна закуска или я слейте с обяда. Следобедът носи приятно настроение. Поздравете дамите около себе си по повод празника и им подарете по нещо малко, за да отбележите случая.

ЛЪВ

Щастлив уикенд

6 март. Днешният петък е активен и ви дава сили да довършите задачите, започнати през седмицата. Работите със стабилен ритъм и усещате удовлетворение от постигнатото. Вечерта ви очаква приятна атмосфера, заобиколени от хора, които обичате и с които се чувствате сигурни. Денят завършва топло и уютно.

7 март. Съботата започва с добро настроение, което лесно предавате и на околните. Ако сте на път по работа, приемете го позитивно, защото ще ви донесе допълнителни финанси. Ако сте в града, внимавайте с обещанията към близките си. Не поемайте ангажименти, които няма как да изпълните. Денят е лек и приятен.

8 март. В неделя търсите компанията на приятели и това е основната ви цел. Излезте заедно, намерете приятно място, където да хапнете нещо вкусно и да се насладите на атмосферата. Изживяването си заслужава, а и е чудесен начин да посрещнете 8 март с настроение и усещане за празник.

ДЕВА

Поставете граници

6 март. Въпреки че сте изнервени, петък може да се окаже изненадващо благоприятен и позитивен. Чувствате прилив на енергия и магнетизъм, но е важно да се освободите от влиянието на хора, които ви натоварват с постоянни съвети и прищевки. Когато поставите граници, денят става по-лек и ясен.

7 март. В събота е по-добре да говорите по-малко, за да не дадете обещание, което после трябва да изпълнявате на сто процента. Ако искате да помогнете на някого, направете го, но бъдете внимателни с думите си. Каквото кажете днес, ще се помни. Денят е подходящ за спокойствие и умереност.

8 март. Неделя носи усещане за ново начало. За вас това е момент, който отваря врати към нови идеи, възможности и свежи посоки. Един малък вътрешен рестарт може да подобри настроението ви и да направи деня по-позитивен. Позволете си да усетите промяната.

ВЕЗНИ

Внимавайте с обещанията

6 март. Петък се оказва динамичен и не ви оставя много пространство за спокойствие, колкото и да ви се иска да се отпуснете. Имате задачи за довършване и те не търпят отлагане, затова денят минава в движение. Въпреки умората усещате удовлетворение, че сте приключили важни ангажименти.

7 март. Съботата носи любов и разбирателство във всяко отношение. Денят е по-спокоен и ви дава повод за усмивки. Внимавайте единствено да не развалите хармонията с празни приказки или обещания, които няма да спазите. Оставите ли думите да бъдат премерени, денят ще премине чудесно.

8 март. Неделята посрещате с нови идеи, надежди и по-светъл поглед към живота. Денят ви дава чувство за ново начало и полъх на промени, които могат да ви вдъхновят. Насладете се на тази прекрасна неделя и на свежата енергия, която тя носи.

СКОРПИОН

В петък ви е по-натоварено

6 март. Петък започва с няколко срещи, които ви изцеждат напълно и ви оставят без сили още преди обяд. Затова следобедът се очертава муден и труден за избутване. Не насрочвайте нищо важно за тогава. Дайте си време да се възстановите и не се претоварвайте излишно.

7 март. В събота отново сте във форма – активни, дейни и с желание за движение. Прекарайте деня навън, сред природата, където въздухът и пространството ви зареждат. Ако спортувате, направете тренировката си именно днес. Вечерта е подходяща за тиха компания и спокойни разговори.

8 март. Неделя е ден за семейни събирания и срещи с роднини. Настъпва един от мартенските празници. Честитете го, споделете хубави моменти и се оставете на насладите, които денят предлага. Атмосферата е топла, празнична и изпълнена с приятни емоции.

СТРЕЛЕЦ

Вдъхновени сте

6 март. Петък ви заварва в превъзбудено настроение и с желание да споделите нещо важно с близък човек. В главата ви се върти идея, която изглежда рискована, почти налудничава, но вътрешно усещате, че може да ви донесе нещо добро. Не се колебайте. Понякога именно смелите стъпки променят посоката.

7 март. В събота се опитвате да покажете лидерските си качества у дома, като насочвате всеки какво да направи според вашия вкус. Това може да доведе до напрежение и кратки искри между вас и близките ви. Опитайте да бъдете по-меки в подхода си. Денят е подходящ за разбирателство, ако го позволите.

8 март. Неделя идва с празнично настроение и събужда у вас желание за промени и нови идеи, свързани с работата и развитието ви. Макар денят да е почивен, мислите ви често се връщат към кариерата. Позволете си да мечтаете и да планирате. Новото начало може да ви донесе вдъхновение.

КОЗИРОГ

Премисляте и стигате до изводи

6 март. Днес е подходящ момент да приключите делови контакти, които ви натоварваха напоследък и ви отнемаха повече енергия, отколкото си струва. Помислете и за някои свои по-остри реакции, които излизат наяве при дребни спорове с половинката. Можете да ги овладеете, ако сте честни със себе си.

7 март. В събота се появява притеснение за финансовото ви състояние, но паралелно с това се замисляте и дали се държите правилно с близките си. Чудите се дали ги изслушвате достатъчно и дали думите ви понякога не звучат по-рязко. Поговорете с тях открито. Разговорът ще ви донесе яснота и спокойствие.

8 март. В неделя, след като сте направили сериозен вътрешен анализ през предишния ден, сте готови за ново начало. Денят идва с усещане за промяна и ви дава шанс да подобрите себе си, мисленето си и поведението си в моменти, в които не се харесвате. Неделя е светъл и вдъхновяващ ден.

ВОДОЛЕЙ

Не намирате съмишленици

6 март. В петък се чувствате самотни, въпреки че около вас има хора – близки, приятели, колеги. Всеки е зает със собствените си желания и интереси, които не съвпадат с вашите. Търсите съмишленици за нещо, което сте си наумили, но не ги откривате. Денят минава в усещане за вътрешна изолация.

7 март. В събота това чувство на самота продължава и ви подтиква да се обадите на стари приятели, с които не сте се чували от месеци. Срещата с тях ще ви зареди с енергия и емоция, а и може да възроди приятелството ви на по-близко ниво. Денят носи топлина.

8 март. В неделя се събуждате заредени със сили и желание за общуване. Денят е чудесен за срещи с приятели или за семейно събиране. Един вкусен неделен обяд с най-близките ще подобри настроението ви.

РИБИ

Направете нещо, от което да се чувствате добре

6 март. Днес неочаквано ще се срещнете с хора, които могат да се окажат бъдещи клиенти, ако имате частен бизнес. Не пропускайте възможностите, които съдбата поставя пред вас, защото си струват. Денят носи предизвикателства, но те са от онези, които е добре да бъдат изживени. Действайте смело.

7 март. В събота се притеснявате прекалено за здравето си, без да има реален повод. Ако няколко пъти си повторите, че не се чувствате добре, накрая може наистина да се почувствате така. Опитайте да успокоите ума си и не се вкарвайте в излишни страхове. Денят е по-лек, отколкото ви се струва.

8 март. В неделя говорете по-спокойно с хората около себе си. Ако сте на семеен обяд, изслушвайте близките си и приемайте гледната им точка без излишно напрежение. Този ден ви подтиква да направите нещо за себе си – за тялото и съзнанието. Мнозина от вас ще започнат редовен спорт и ще се почувстват по-добре.

Хороскоп за родените на 6 март – Честит рожден ден!

През идната година ще се справяте добре с финансите си и ще поддържате стабилност, но е важно да се съобразявате с авторитетите в живота си. Спазването на йерархията както в работата, така и в личните отношения ще ви помогне да избегнете напрежение. Годината носи ред, яснота и добри резултати.

Хороскоп за родените на 7 март – Честит рожден ден! Следващата година ви носи любов, хармония и усещане за вътрешен мир. Ще се радвате на подкрепа и топли отношения, а вдъхновението ще ви води към занимания, които ви носят истинско удовлетворение. Помислете дали не е време хобито ви да се превърне в професия. Годината е благоприятна за това.

Хороскоп за родените на 8 март – Честит рожден ден! През следващата година ще получите резултати от действия, които сте предприели по-рано, дори и да сте ги забравили. Някой влиятелен човек около вас може да ви подаде ръка в точния момент и да ви помогне да направите важна крачка напред. Годината носи стабилност и развитие.

Тодор Емилов-Тео