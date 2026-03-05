Къде ще спира токът в петък, 6 март

На 06.03.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Лясковец: с. Добри дял, част от с. Козаревец – абонатите захранени от ТП 2 и ТП 5, бензиностанция Лукойл с. Добри дял, МТП Язовира с. Добри дял и МТП Агротех с. Козаревец.

На 06.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на гр. Златарица: ул. Завоя, проф. Васил Златарски, ул. Георги Сава Раковски, ул. Никола Вапцаров, ул. Максим Горки, ул. Климент Охридски, ул. Иван Вазов, ул. Пенчо Вакъвчиев, ул. Кирил и Методи, ул. Иван Панов, ул. Мир, ул. Коста Петров, част от ул. Александър Стамболийски, ул. Албена, ул. Христо Ботев, ул. Стефан Попстоянов част Гергана, Ралица. ФВЕЦ ЕТ Диком Солар – Стефан Дойкин, Дом за стари хора, детска градина, бензиностанциите в града, фирма Фондрима и КО, фирмите на територията на бившето ТКЗС, фирмите в бившето предприятие Бял дом, фирмите на територията на бившата складова база на жп Гара, централна градска част.

На 06.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на гр. Златарица – ул. Росица, ул. Градище, ул. маестро Георги Атанасов, ул. Първа пролет, ул. Иларион Макариополски, ул. проф. Златаров, базова станция на Глобул Златарица, с. Росно, с. Горско Ново, с. Родина.

На 06.03.2026 г., от 9:30 ч. до 9:45 ч., от 15:00 ч. до 15:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Полски Тръмбеш: с. Страхилово, с. Павел. Фирми: ЕТ СЕМИК – ГЕОРГИ СЕМОВ – с. Страхилово, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД – с. Страхилово, ЗП ФИЛЮ ГЕОРГИЕВ МАЙСТОРОВ – с. Страхилово и ТЕРА АКВА 2015 ЕООД – с. Павел.

На 06.03.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Полски Тръмбеш: ул. Люляк, ул. Тракия от №1 до №24.

На 06.03.2026 г., от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на Горна Оряховица: ул. Раховец №1 до №3, ул. Славянска №18 до №28, ул. Дружба, ул. Теменуга, ул. Люляк, ул. Петко Рачев Славейков №21 до №25, Детска градина Щастливо детсво, Дом за млади и възрастни с ментални увреждания, Бензиностанция МАТ. Фирми: ЕТ Христо Христов 55, Ремамаркет, ЗОРА, ВИК Г. Оряховица,Пътно управление, МаксМарк (ул. Дружба №1).

На 06.03.2026 г., от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Горна Оряховица: ул. Юрий Гагарин от №35 до №51, ул. Васил Левски №9 до №15 и №8 до №24, ул. Раховец №5 до №9 и №12, ул. Славянска №9 до №17 и №16 до №24, ул. Пенчо Р. Славейков №13 до №29 и от №22 до №24, ул. Борима, ул. Ангел Кънчев №45 до №49 и №86. Фирми ЕТ Христо Христов – 55, ЕТ Микея, ЕТ Александър Глухаров, ЕМ-А-ЕНЕ ООД, МаксМарк ООД (ул. Ангел Кънчев №47), ЕТ Камъка, СИВ 2012 ООД, Билдтрейдинг ООД.

На 06.03.2026 г., от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица: Складова Техника АД – ул., Цар Освободител, ул. Петър Берон, ул. Пролет №1 до №7 и от №1 до №8, ул. Славянска №1 до №7 и от №2 до №14, ул. П. Яворов, ул. Ангел Кънчев №46 до №82 и от №31 до №41, ул. Марин Дринов №1 до №43 и от №2 до №40, ул. Георги Бошнаков, ул. Стоян Михайловски, ул. Васил Левски №14 до №20, ул. Вичо Грънчаров №10 и №12, ул. Христо Смирненски от №1 до №19 и №18, Детска градина Ален мак, Автошанс 2006 ЕООД, Складова техника, ПТГ Васил Левски (зали по практика), Йониси-93 ЕООД, МАТ 2001 ООД, ДП ДГС, ЕТ Роса 46, Пиканта ЕООД, Макс Телеком ООД, СОУ Г. Измирлиев, Макс Марк ООД, ЕТ Бъки, ЕТ Андромеда 91С, ЮППИ ООД, Български пощи ЕАД, Прогрес ЕООД, ЕТ Стефан Русанов-Фостър, ЕТ Вентерз, Амбарица ООД, Аби-Трейд-2013 ООД, ДП БСТ, ЕТ Мирста, Mирвана ЕООД.

На 06.03.2026 г., от 9:30 ч. до 15:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Полски Тръмбеш: с. Каранци и МТП Крушака.

На 06.03.2026 г., от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Горна Оряховица: ул. Ангел Кънчев от №47 до №49, ул. Борима от №1 до №15 и от №2 до №6, ул. Васил Левски №1 и от №6 до №10, ул. Петко Р. Славейков от №13 до №19, ул. Петър Бочев, ул. Раховец от №5 до №11 и №12, ул. Славянска №13 до №21 и №16.