четвъртък, март 5, 2026
Последни:
Мариян Лонгинов
Горещи новиниОбщество

Старши комисар Мариян Лонгинов поема ръководството на ОДМВР . В. Търново

БОРБА БГ 115 четения 0 Comments

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев за директор на ОДМВР – В. Търново, временно е назначен старши комисар Мариян Лонгинов.

Пред ръководния състав на Областната дирекция той бе представен на 5 март от заместник-министър Калоян Милтенов. Той припомни пред състава приоритетите в работа на МВР и основната задача в най-кратък срок – осигуряване на честни и почтени избори.

Старши комисар Мариян Лонгинов благодари на ръководството на министерството за доверието и обеща да продължава да работи усърдно и занапред.

Той е роден през 1972 г. в Г. Оряховица. Започнал е работа в системата на МВР през 1999 г. като разузнавач в РУ Г. Оряховица. През годините е заемал длъжностите началник-група и началник-сектор „Криминална полиция“ при РУ Г. Оряховица, през 2013 г. бе назначен за заместник-директор на ОДМВР – В. Търново, през 2017 г. временно беше преназначен за началник на РУ – Павликени, от 2021 г. до края на миналата година беше ръководител на РУ Г. Оряховица. От 19 ноември 2025 г. пое ръководството на сектор „Криминална полиция“ при РУ Г. Оряховица.

През годините многократно е награждаван.

Последното му отличие е от края на миналата година, когато за съществен принос и професионализъм при изпълнение на служебните задачи с изключително значение в борбата срещу престъпността и постигнати високи резултати в служебната си дейност бе награден от министъра на вътрешните работи с Почетен знак на МВР II степен.

 

Вижте още

полски тръмбеш

Евакуираха училището в Полски Тръмбеш

БОРБА БГ 6274 четения 0

Забраниха къпането в реки и язовири в община Златарица

БОРБА БГ 334 четения 0

Светлинното 3Д мапинг и дрон шоу „Величието на Асеневци“ – вече и в YouTube

БОРБА БГ 304 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *