Старши комисар Мариян Лонгинов поема ръководството на ОДМВР . В. Търново

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев за директор на ОДМВР – В. Търново, временно е назначен старши комисар Мариян Лонгинов.

Пред ръководния състав на Областната дирекция той бе представен на 5 март от заместник-министър Калоян Милтенов. Той припомни пред състава приоритетите в работа на МВР и основната задача в най-кратък срок – осигуряване на честни и почтени избори.

Старши комисар Мариян Лонгинов благодари на ръководството на министерството за доверието и обеща да продължава да работи усърдно и занапред.

Той е роден през 1972 г. в Г. Оряховица. Започнал е работа в системата на МВР през 1999 г. като разузнавач в РУ Г. Оряховица. През годините е заемал длъжностите началник-група и началник-сектор „Криминална полиция“ при РУ Г. Оряховица, през 2013 г. бе назначен за заместник-директор на ОДМВР – В. Търново, през 2017 г. временно беше преназначен за началник на РУ – Павликени, от 2021 г. до края на миналата година беше ръководител на РУ Г. Оряховица. От 19 ноември 2025 г. пое ръководството на сектор „Криминална полиция“ при РУ Г. Оряховица.

През годините многократно е награждаван.

Последното му отличие е от края на миналата година, когато за съществен принос и професионализъм при изпълнение на служебните задачи с изключително значение в борбата срещу престъпността и постигнати високи резултати в служебната си дейност бе награден от министъра на вътрешните работи с Почетен знак на МВР II степен.