Ниско напрежение не може да се отрази на показанията на електромерите, каза председателят на КЕВР

Ниско напрежение не може да се отрази на показанията на електромерите, увери председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски по време на изслушване в парламента относно повишените сметки за ток и множеството подадени жалби за това в последните месеци. Изслушването е по искане на „Възраждане“.

При по-ниско напрежение по мрежата даден уред трябва да работи по-дълго време, но ще потреби същото количество електроенергия, защото мери мощност за час, обясни Младеновски.

КЕВР е извършил 129 проверки на място, след постъпили жалби за завишени сметки за ток, като при тях са установени 2 или 3 нарушения. От тези 129 проверки на място по преценка на длъжностните лица е поискано демонтиране на 50 електромера, които са изпратени в независима лаборатория, разходите за която ще бъдат заплатени от КЕВР. Проверките на електромерите няма да са в лаборатории близки до електроразпределителните дружества, увери той. Младеновски допълни, че вчера и днес е изискана информация от сървърите на електроразпределителните дружества, а резултатите от лабораторията все още се чакат, защото тя първо иска проверка на софтуерите на електромерите.

Първо трябва да приключи проверката и там, където се установи нарушение, електроразпределителното дружество коригира фактурата на засегнатия клиент, обясни той и допълни, че обща компенсация и връщане на пари няма да има.

Младеновски каза още, че КЕВР прави анализ всеки месец на енергията, която е купена от електроразпределителните дружества, за да определи най-коректно компенсацията за съответния снабдител на регулирания пазар.

Според него не е нужно разширяване на правомощията на КЕВР към момента, защото и сегаа Комисията е натоварена с много отговорности, които не са характерни за европейските регулатори.

За да се повиши доверието на клиентите, КЕВР ще задължи електроразпределителните дружества да предоставят информация за потребените количества електроенергия от съответния клиент за 13 месеца назад, отбеляза още Младеновски.

Втората мярка е поетапното внедряване на смарт електромери, за което КЕВР изготвя доклад в момента. С тяхното внедряване и с дистанционното отчитане ние искаме да направим така, че клиентът да си получава фактурата от 1 до 30-о число и той да може да следи своята консумация в близко до реално време, посочи председателят на енергийния регулатор.

БТА