Организират „Ден на отворените врати“ за бъдещи родители

ЕКИПИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ В МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ КАНЯТ БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ на инициативата „Ден на отворените врати“. Тя ще се проведе от 12:30 ч. на 17 март в Конферентната зала на областната лечебница.

По време на събитието ще бъде представена информация, свързана с предстоящото раждане, първите дни на бебето и престоя в болницата.

Присъстващите ще имат възможността да зададат своите въпроси на акушер-гинеколога д-р Василена Топузанска, както и на ст. акушерка на АГО Албена Василева и на ст. медицинска сестра на неонатологичното отделение Мария Нешева.

Бъдещите родители ще научат и много полезна информация, свързана с ползите от извличането на стволови клетки при раждането и последващото им съхранение.

Галина ГЕОРГИЕВА