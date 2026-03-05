четвъртък, март 5, 2026
Разкриха рецидивистка, откраднала куфар с инструменти

Кражба на куфар с инструменти разкриха служители на РУ – Стражица.

Сигнал за случая е получен на 4 март. По данни на тъжителя липсващите инструменти са на стойност 350 евро. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на посегателството е 61-годишна жена от Стражица, известна на полицията.

Инкриминираните вещи са установени, иззети и върнати на собственика.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

