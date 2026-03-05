РЗИ докладва на Областния управител Валентин Михайлов: Неприятните миризми от завод „Кроношпан“ са предпоставка за повишаване на здравния риск

Проверка в лечебните заведения е установила, че няма увеличение на случаите с респираторни заболявания

Въпреки, че няма установени превишения на нормите, заложени в Комплексното разрешително на ,,Кроношпан България“ ЕООД – площадка във Велико Търново, важността от недопускане на разпространението на миризми от промишлени източници е от голямо значение, поради отрицателното им въздействие върху човешкото здраве. Експозицията на емисии с неприятни миризми, независимо от техния произход и свойства на химичните вещества – носители на миризмата, сама по себе си е предпоставка за повишаване на здравния риск, като е с потенциал да компрометира физическото и психичното здраве, да наруши социалната комуникация, както и качеството на живот на хората, работещи или живеещи в близост до източници на такива емисии.

Това се казва в доклад на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ във Велико Търново, изискан от Валентин Михайлов, Областен управител на област Велико Търново, който преди дни поиска информация по случая и от РИОСВ-Велико Търново защо е възобновена дейността на завод “Кроношпан”.

От становището на РЗИ става ясно, че съгласно представените от компетентния орган – РИОСВ-Велико Търново, данни, основните оплаквания на населението на града са свързани с миризми и дразнене на лигавиците на очите и горните дихателни пътища в жилищните зони. Анализът показва, че през 2024 г. и 2025 г. оплакванията имат същия характер, а именно в най-голяма степен преобладават усещанията за „лютива миризма, дразнеща гърлото и очите“, както и за задименост и прах в атмосферния въздух, включително дървесен прах по различни повърхности от градската среда.

„Основни източници на емисии в атмосферния въздух са четири изпускащи устройства, към двете сушилни инсталации, съответно към линия за производство на ПДЧ и линия за производство на МДФ и аспирациите към пресите на всяка от линиите. По време на сушенето на дървесните частици и пресоването на килима, в атмосферата се отделят сушилни газове, които са смес отдървесен прах, летливи органични вещества и вода. Количеството и състава на емисиите варира според вида на лепилата.

Летливите органични вещества и водата образуват т.нар. аерозоли. Те имат вид на лека мъгла със синкав лазурен оттенък. Летливите органични съединения са интензивно миришещи с характерна миризма на дървесина. В тази връзка въпреки спазването на нормите за допустими емисии, при температурни инверсии и вятър в посока югоизток, те се разпространяват извън площадката на „Кроношпан България“ под формата на мъгла със синкав лазурен оттенък и предизвикват дискомфорт на живеещото в близко разположените райони население.

Други интензивно миришещи съединения с характерна миризма на дървесина са пинените, които предизвикват дразнене на кожата и са кожни алергени“, подчертават от Здравната инспекция.

Експетите допълват, че съгласно същия Референтен документ емисиите на формалдехид от производството на дървесни плоскости са малка част от летливите органични вещества, за който се извършва непрекъснат мониторинг. Основните опасности при експозиция на формалдехида, по дихателен път, са свързани с дразнещото му действие, както и с канцерогенния потенциал. При еднократна експозиция предизвиква дразнене на дихателните пътища, сериозно увреждане на очите.

Други химични вещества, които е възможно да се отделят в атмосферния въздух от производствената дейност на дружеството са азотните оксиди и серният диоксид, със силна остра миризма, могат да предизвикат остри отравяния по дихателен път в зависимост от степента на експозиция, корозивни са за кожата и могат да причинят сериозно увреждане на очите.

„Дори и в случаите когато експонираните на неприятен мирис лица не посочват наличие на конкретни здравни проблеми, те съобщават, че ограничават обичайните си ежедневни дейности като: отварянето на прозорци за проветряване, времето за работа в градината/двора, отлагат или редуцират времето за разходки, ограничават спортните занимания на открито, отлагат срещи с приятели. Научни изследвания съобщават за нарушен сън, внезапно събуждане или безсъние вследствие появата на миризма, промени в ритъма и дълбочината на дишане, т.е. периодичната или перманентна експозиция нарушава социалното и лично пространство на експонираните лица – нарушава качеството им на живот в райони с източници на емисии с неприятен мирис. В тази връзка, емисиите с неприятен мирис ограничават дейности, които е доказано, че намаляват стреса и подобряват здравето (физическа активност, социални контакти, пълноценен сън). Самото наличие на миризма, дори да е слабо осезаемо, може да провокира стрес и безпокойство поради предположение за потенциално токсично въздействие“, пише още в становището на РЗИ.

От ведомството докладват, че направеният статистически анализ на острата заболяемост в община Велико Търново установява отсъствие на повишена обращаемост на населението на община Велико Търново към спешна медицинска помощ на календарните дати, на които са подавани сигнали срещу дейността на Кроношпан. Въпреки това, важно е да се отбележи, че този резултат не доказва отсъствие на отрицателно здравно въздействие. Резултатът единствено свидетелства, че евентуалното разпространение на миризми извън границите на площадката на Кроношпан през дните с подадени сигнали до РИОСВ, не причинява остро влошаване на човешкото здраве до степен, при която се налага засегнатите лица спешно да потърсят медицинска помощ.

„Анализирани са и изпратените данни с цел установяване дали в дните с най-много сигнали и оплаквания на гражданите от замърсяване има наличие на данни за повишаване в броя на острите респираторни заболявания или обостряне на симптомите при лица с налични хронични заболявания на горните и долните дихателни пътища. Тези заболявания могат най-често да се появят или да бъдат обострени от директното въздействие на повишена концентрация на вредни вещества във въздуха при процесите на сушене на дървесните плоскости, извършвани на производствената площадка на „Кроношпан България” ЕООД“, посочват от РЗИ.

Здравните власти подчертават, че при интерпретиране на данните е установено, че в дните на най-много оплаквания и сигнали от гражданите за наличие на миризми със задушлив характер, задимяване или замърсяване на въздуха с дървесни стърготини, в горепосочените 3 лечебни заведения: ЦСМП – Велико Търново, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, няма увеличение на заболяемостта и болестността от респираторни заболявания (остър ларинготрахеит, остър бронхит и бронхиолит, хроничен бронхит, пневмония, хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, остри респираторни и вирусни инфекции, вкл. Грип и други). Регистрирането на тези заболявания в гр. Велико Търново следва сезонността на тяхното разпространение и обостряне на хроничните заболявания, и не може да се направи пряка връзка с периодите на засилени оплаквания и сигнали от страна на гражданите.

„От анализа на статистическите данни, характеризиращи здравното състояние на населението може да се направи извода, че показателите за здравното състояние на населението от община Велико Търново са без съществени различия с показателите за цялата област Велико Търново по отношение проследените групи заболявания, които са най-чувствителни към факторите на околната среда. Наличните данни по отношение на заболеваемостта не свидетелстват за влошаващо се здравно състояние на населението от общината“, пише в доклада.

Във връзка с изложеното в писмо на Областният управител до РЗИ – Велико Търново, от инспекцията планираг действия, с цел гарантиране опазване на общественото здраве на територията на област Велико Търново:

От службата по трудова медицина СМТ „ЕКО БИО ТД“ ЕООД, обслужваща работниците и служителите на „Кроношпан България“ ЕООД – площадка гр. Велико Търново ще бъдат изискани обобщени анализи на здравното състояние на работещите в предприятието на фирма „Кроношпан България“ в гр. Велико Търново, в законоустановения срок, във връзка с изпълнение на задълженията на СТМ по чл. 11, ал. 9 от Наредба №3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Анализите следва да включват: пълна оценка на риска за всички работни места и длъжности, вкл. и въз основа на измервания на фактори на работната среда, за работните места, за които е необходимо; резултати от проведените първични и периодични прегледи и изследвания на работещите на територията на предприятието, по отношение на респираторните заболявания или симптоми, пряко свързани с евентуално замърсяване на въздуха с вредни вещества с професионална генеза; резултати и анализ на извършените прегледи и оценка на механизма на развитие на оплакванията и симптомите предвид токсикологичната характеристика на химичните вещества, свързани с производствения процес и предизвикващи интоксикации и заболявания.

При постъпване на информация за превишени нива на замърсяване на атмосферния въздух, включително и за превишаване на установените алармени прагове, констатирани от компетентиге органи или други структури, жалбоподатели и т.н., от РИОСВ – Велико Търново ще бъде изискано предоставяне на данни и протоколи от проверки и измервания на факторите и компонентите на околната среда, с получени резултати за съответните дати или периоди от време.

От РЗИ уверяват, че на база получената информация се оценява здравния риск за населението на Велико Търново от дейността на „Кроношпан България“, определят се рисковите групи от населението и се дават препоръки за предпазване на гражданите от влиянието на атмосферните замърсители върху здравето им.

«При получаване на данни от компетентните органи за влошаване качеството на атмосферния въздух, РЗИ – Велико Търново незабавно ще предоставя информация на всички заинтересовани страни за мерките, които следва да се приложат в конкретната ситуация за опазване здравето на гражданите, както и за информиране на населението на Велико Търново, както и чрез средствата за масово осведомяване, официалната интернет страница на инспекцията и/или социалните мрежи“, категорични са здравните инспектори.