Снеговете се стопиха, язовир „Йовковци“ стигна 75% и спря да се пълни

След два месеца на радостно оживление от покачващото се ниво на язовир „Йовковци“, водоемът, на който разчита Великотърновска област, спря да се пълни.

На 5 март отново се стигна до феномена – колкото вода влиза в язовира, толкова се и харчи – по 686 литра в секунда. Логиката досега показва, че от сега нататък нивото ще спада, тъй като снеговете се стопиха. Любители на конспиративните идеи виждат в това и възобновяването на дейността на „Кроношпан“, който официално си призна, че потребява около 572 тона вода средно на ден.

Хубаво е, че все пак „Йовковци“, поне към този ден, надвишава с малко 75% и това отдалечава евентуалния воден режим в по-сушави времена. Оптимизъм навяват и предстоящите пролетни валежи, които, ако не допринесат за увеличаване на обема на язовира, поне ще го поддържат на това ниво.

Ана Райковска

Сн. Дончо Иванов