Свободният базар за дрехи „КилерЪ“ е заплашен от затваряне, остана без финансиране

Доброволците излязоха с апел за дарения, с които инициативата да продължи през 2026 г.

ЕДИНСТВЕНИЯТ У НАС БЕЗПЛАТЕН БАЗАР ЗА ДРЕХИ И ОБУВКИ – „КИЛЕРЪ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Е ПРЕД РЕАЛНАТА ОПАСНОСТ ДА ОСТАНЕ В МИНАЛОТО.

Инициативата функционираше и се издържаше през изминалите 6 години със средства по програмата „Европейски корпус за солидарност“, но последният проект на ентусиастите не получи финансиране.

От инициативата споделят, че в основата на мисията им стои желанието за втори живот на текстилните изделия. Посланието им е достигнало до стотици хора, които са предоставили свои употребявани дрехи, обувки и др. вещи и така са реализирали т.нар. солидарно споделяне.

„Създадохме „КилерЪ“, защото текстилната индустрия е една от най-замърсяващите в днешно време. С бума на бързата мода хората купуват ненужно големи количества дрехи, които на всичкото отгоре са и некачествени. Обличат ги два пъти и си купуват нови. Трупа се огромно количество текстил, в който все още има живот. Нашата цел бе да дадем втори шанс на този текстил. И така се превърнахме в нещо като безплатен магазин втора употреба. И тъй като в магазините втора употреба не ходят само „хора в нужда“, очакваме и нас да ни посещават всякакви хора – било то повлияни от екологични подбуди или просто защото си търсят някоя интересна нова находка“, казват от организацията.

Всеки посетител има право да вземе каквото си хареса без ограничения в броя на артикулите.

След като проектът не получи европейско финансиране, базарът няма как да оцелее. Доброволците съобщиха, че предприемат дарителска кампания.

Ще започнат да споделят във Фейсбук страницата на „КилерЪ“ снимки на хубави и качествени дрехи.

„Цени няма да определяме, защото това противоречи на концепцията ни. Всеки сам ще определя дарението, което ще ни изпрати за избрани от него придобивки“, обясняват ентусиастите.

Според сметките им, за да продължи да съществува до края на 2026 г. инициативата, са им нужни точно 5000 евро. Те са необходими за наем на три техни помещения, режийни, рекламни материали и транспортни разходи за посещения.

Галина ГЕОРГИЕВА