Владимир Николов
Тази вечер – откриване на обновената спортна зала и среща с Владо Николов в Горна Оряховица

Община Горна Оряховица, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), заедно с Младежки доброволчески клуб „Превенции“ организират среща с Владимир Николов – дългогодишен капитан на националния отбор по волейбол на България и утвърден обществен пример за дисциплина, отговорност и лидерство.

С това довечера официално ще бъде открита и обновената Спортна Зала „Никола Петров“ в Горна Оряховица.

Началото е от 17:30 ч. днес, 5 март.

Владимир Николов

В рамките на срещата ще бъде представена автобиографичната книга на Владимир Николов „Високо“.
Събитието е насочено към деца, младежи, родители, педагогически специалисти и всички граждани, ангажирани със спорта, превенцията и развитието на младите хора.
Срещата е част от превантивните дейности на МКБППМН, насочени към насърчаване на позитивни модели за подражание, социална ангажираност и личностно развитие на децата и младежите в община Горна Оряховица.

