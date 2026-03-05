четвъртък, март 5, 2026
Ученички с призови места от Националния конкурс за есе „Какво е за мен България?“

Даяна Бакърджиева от X „а“ клас на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ във Велико Търново спечели второ място във възрастова група 16-18 г. от Националния конкурс за есе „Какво е за мен България?“. Трето място във възрастова група 13-15 г. спечели Диляна Димова от VIII „г“ клас.

Конкурсът се провежда от Младежкия център в Търговище, а резултатите бяха обявени по повод националния празник на България.

Организаторите споделят, че са получили много вдъхновяващи и емоционални есета от всички кътчета на родината, защото патриотизмът не е просто дума, а пламък, който се разпалва първо в уютното огнище на дома, укрепва в класната стая и се превръща в характер пред очите на всички ни.

Михаил МИХАЛЕВ

