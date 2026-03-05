четвъртък, март 5, 2026
Образование

Ученици рисуваха икони и се запознаха със сакралното изкуство

Урок на тема „Изкуство и религия“ се проведе в IX „а“ клас на „Американски колеж – Аркус“ във Велико Търново.

Учениците се запознаха с православната икона като особена форма на сакрално изкуство, не само като художествен образ, а и като носител на духовно послание.

Разгледани бяха традиционни изображения на Иисус Христос, Света Богородица и други светци, като се обсъдиха основните характеристики на иконата. Обърнато беше внимание на канона и символиката, обратната перспектива, златния фон като знак за божествена светлина, духовното, а не натуралистично изграждане на образа.

Учениците изпълниха репродукция на икона по образец, работейки с темпера върху подготвена основа. Те проследиха основните етапи – контур, полагане на основни цветове, постепенно изсветляване на лицето и детайлизиране.

Чрез практическата работа учениците усвоиха специфики на иконописната техника, разбраха символиката на цвета и жеста, развиха търпение, концентрация и внимание към детайла. Също така осмислиха връзката между изкуството и духовните ценности.

Михаил МИХАЛЕВ

