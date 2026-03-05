Здравните власти започват борба с хазартната зависимост

ХАЗАРТНАТА ЗАВИСИМОСТ СТАВА ЧАСТ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО. От институцията определят проблема като съпоставим с алкохолното пристрастяване и с тежки психични състояния.

За популяризиране на тревожния казус беше внедрена специална тематична рубрика в електронното здравно досие и мобилното приложение еЗдраве. В нея започва да се предоставя научно обоснована, достъпна и разбираема информация за рисковете, които крие хазартното поведение, признаците на зависимост и възможностите за подкрепа и лечение. Информацията е разработена от експертите на Национален център по обществено здраве и анализи.

От здравното министерство посочват, че преодоляването на проблема е важна стъпка към възстановяване на контрола върху живота и психичното здраве на засегнатите.

Експертите разглеждат хазартната зависимост като психично разстройство, за което са характерни чести епизоди на залагане. Тези периоди стават все по-доминантни до степен, че могат да навредят на другите области на функциониране на човека – образование, професионално развитие, създаване и поддържане на взаимоотношения с други хора. Зависимите често лъжат близките си относно хазартната си игра, взимат заеми и често вярват, че могат да контролират изхода от играта. Те изпитват големи трудности да контролират поведението си, що се отнася до залаганията, и се нуждаят от професионална помощ.

Освен новия раздел за помощ на хазартно зависими през миналата седмица в здравното досие беше включен и модул „Сърдечно здраве“, разработен съвместно с Дружеството на кардиолозите в България.

Галина ГЕОРГИЕВА