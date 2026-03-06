Близо 2 милиона лева вложиха в зала „Никола Петров“, проектират вътрешния ремонт

53 години след въвеждането ѝ в експлоатация Спортна зала „Никола Петров“ в Горна Оряховица вече е с обновена, енергийно ефективна сграда.

На 5 март се състоя официалното откриване след ремонта, който започна в края на август миналата година.

Лентата пред обновеното съоръжение прерязаха кметът на Горна Оряховица Николай Рашков, дългогодишният капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов и инж. Емил Кълчишков от фирмата, изпълнител на строителните дейности.

На церемонията присъстваха председателят на ОбС Горна Оряховица Огнян Стоянов, заместник-кметовете инж. Анелия Христова, Петя Иванова и Даниел Божанков, екипът по управление на проекта с ръководител инж. Искра Суванджиева, общински съветници, представители на общинската администрация, на фирмите-изпълнители, както и много спортуващи деца, треньори и родители.

Сградата, въведена в експлоатация през 70-те години на ХХ век, до този момент е преминавала единствено през текущи ремонти.

Сега обаче е реализирано цялостно енергийно обновяване, включващо топлинно изолиране на външните стени и фасадно обновяване; подмяна на старата дограма с нова ПВЦ – петкамерна, с двоен стъклопакет; топлинно изолиране на покрива с 12 см минерална вата; ремонт и подмяна на отоплителната инсталация; изграждане на нова мълниезащитна и заземителна система; електрически подгрев на отводнителни канали над залата по бокс; изграждане на достъпна среда и нова вертикална планировка.

Съществуващата рампа за хора с увреждания е приведена в съответствие с нормативните изисквания и облицована с термолющен гранит. Изградени са нови бетонови пътеки около сградата, а в залата по тенис на маса е монтиран нов окачен таван с модерно осветление.



В момента се проектира и вътрешен ремонт, за да получи залата и интериорно обновяване.

Това съобщи пред присъстващите кметът Николай Рашков. Той си припомни, че през 1973 г., когато спортната зала е била открита, самият той е бил първокласник и в детството си е прекарвал много време в нея. Рашков пожела на всички спортуващи деца да са здрави, мотивирани и успешни.

Той благодари на всички, ангажирани с проекта. Специална благодарност кметът изрази към Владо Николов, както и към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, по чиято инициатива бе отправена поканата към голямата ни волейболна звезда.

Осъществените строително-монтажните работи по сградата на спортната зала включват топлинно изолиране на покрива и на фасадите, подмяна на дограмата и на отоплителната система, изградена е мълниезащитна и заземителна инсталация. Реализирани са и мерки за достъпна среда.

С обновяването на залата са подобрени условията за дейност на 12 спортни клуба- баскетбол, волейбол, хандбал, канадска борба, тенис на маса, борба, ММА, самбо, бокс, бадминтон, както и за лека атлетика и футбол при неблагоприятни метеорологични условия, в които тренират над 1000 деца и младежи.

Наред с това промененият облик на съоръжението допринася и за по-добра градска среда. Обновяването повиши енергийната ефективност на сградата и първичното енергопотребление се очаква да бъде с поне 30% по-ниско.

Изпълнената инвестицията е на обща стойност 1 915 898,51 лв., от които 1 814 248,05 лв. бяха безвъзмездна финансова помощ по Механизма за възстановяване и устойчивост, а собственият принос на Общината е 101 650,46 лв.