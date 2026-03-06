Десетки млади хора от Велико Търново се срещнаха с представители на бизнеса в рамките на инициативата „Среща с големия бизнес“

Като част от активностите по образователната програма #YouthEmpowered гост-лектори от екипа на Кока-Кола ХБК България споделиха как педагогическият опит помага за изграждането на силни екипи

Десетки ученици и студенти се включиха в събитието „Среща с големия бизнес“, което се проведе в Американския център във Велико Търново. Инициативата се организира от Младежкия съвет към Американското посолство в България, а Кока-Кола ХБК България се включи в нея като партньор чрез образователната си програма #YouthEmpowered, насочена към развитието на умения и кариерна ориентация на младите хора.

Гост-лектори на събитието бяха Христо Димов и Анита Митева, тийм лидери в търговския отдел на Кока-Кола ХБК България, които представиха лекция на тема „В обувките на търговеца: Мястото на педагога в големия бизнес“. По време на срещата те споделиха пред младата аудитория повече за своя професионален път и разказаха как педагогическият им опит се превръща в ценен ресурс за изграждането на силни екипи и ефективно лидерство в корпоративна среда. В лекцията си те разгледаха и темата за взаимодействието между различните поколения в бизнеса, подчертавайки как разнообразието от опит, ценности и подходи може да се превърне в двигател на развитие и устойчив успех.

Участниците имаха възможност да зададат въпроси, да научат повече за реалната бизнес среда и да получат практически съвети за първите си професионални стъпки.

Срещата се превърна в открит разговор между млади хора и представители на международна компания за това какви умения са най-ценни на пазара на труда днес.

Инициативата „Среща с големия бизнес“ е насочена към ученици от 9 до 12 клас и студенти и цели да ги запознае с възможностите за развитие в корпоративната среда чрез срещи с професионалисти от практиката. След събитията в Пловдив и Велико Търново поредицата продължава и със срещи на 10 март в София, на 12 март в Бургас и на 13 март във Варна. Участието е безплатно, а регистрацията за събитията може да бъде направена на: https://usyc.bg/sabitiya-v-tvoya-grad/ .

Партньорството с Младежкия съвет към Американското посолство надгражда дългогодишния ангажимент на Кока-Кола ХБК България към подкрепата на младите хора. Чрез програмата #YouthEmpowered от 2017 г. досега близо 36 000 младежи в България са развили умения за успешен кариерен старт.