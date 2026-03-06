Дирекция „Инспекция по труда“-Велико Търново: Образувани са 3 административно-наказателни производства срещу завод „Кроношпан“

От Дирекция „Инспекция по труда“-Велико Търново изпратиха становище до Областния управител Валентни Михайлов по повод на негово настояване да се извърши проверка на „Кроношпан България““ ЕООД, във връзка с осигуряването на здраве и безопасност при работа.

В доклада се казва, че през последните 4 години са извършени общо 9 проверки по спазването на трудовото законодателство, в т.ч. правилата за здраве и безопасност при работа. Последните 3 проверки са приключили през месеците юни и декември 2025 г. и февруари 2026 г.

„В рамките на предоставените на агенцията правомощия при последните три административни производства са констатирани общо 17 нарушения на следните нормативни актове: Кодекс на труда; Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа от ЗЗБУТ; Наредба № 13 от 30.12.2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа; Наредба № 7 от 23.09.1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на ЗБУТ при извършване на товарно-разтоварни работи; Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска; Наредба за работното време, почивките и отпуските“, информират от Дирекция „Инспекция по труда“.

В писмото се казва още, че за отстраняване на констатираните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, спрямо работодателят са приложени принудителни административни мерки, в съответствие с глава XIX на Кодекса на труда, чието изпълнение се проследява. Отделно от това са образувани три административно-наказателни производства.