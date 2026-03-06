Глоба 12 000 лв. за три дни закъснение наложи Община В. Търново на фирма за доставка на коли
Районният съд в старата столица отхвърли иск на столичната фирма „Сендър България 01” ЕООД, която настояваше санкцията да бъде намалена.
Дружеството е сключило договор за осигуряване на два автомобила на стойност 80 000 лв. без ДДС. Според контракта срокът за доставка е 35 дни след уведомление за осигурено финансиране. Автомобилите обаче са пристигнали с три дни закъснение.
Споразумението предвижда изпълнителят да дължи мораторна неустойка – 5% от стойността на договора за всеки ден забавяне, което прави общо 12 000 лв.
„Сендър България 01” ЕООД поиска съдът да намали санкцията до 2000 лв. и да й върне надплатени 10 000 лв., като твърди, че забавянето е било по логистични причини, а Общината не е претърпяла реални вреди. В същото време предоставените коли се използват по предназначение.
Съдът обаче отбелязва, че договорът е търговска сделка и законът не позволява на търговец да оспорва размера на неустойка за забавено изпълнение.
Магистратите отбелязват, че в случая неустойката е мораторна и затова искането за нейното намаляване не може да бъде уважено.
Поради тези мотиви съдът отхвърля претенцията на дружеството и оставя в сила наложената от Община Велико Търново неустойка от 12 000 лв.
Освен това търговецът е осъден да заплати на Общината 200 евро разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Велико Търново
Галина ГЕОРГИЕВА