Глоба 12 000 лв. за три дни закъснение наложи Община В. Търново на фирма за доставка на коли

ТРИ ДНИ ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СТРУВАХА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО 12 000 ЛВ.

Районният съд в старата столица отхвърли иск на столичната фирма „Сендър България 01” ЕООД, която настояваше санкцията да бъде намалена.

Дружеството е сключило договор за осигуряване на два автомобила на стойност 80 000 лв. без ДДС. Според контракта срокът за доставка е 35 дни след уведомление за осигурено финансиране. Автомобилите обаче са пристигнали с три дни закъснение.

Споразумението предвижда изпълнителят да дължи мораторна неустойка – 5% от стойността на договора за всеки ден забавяне, което прави общо 12 000 лв.

„Сендър България 01” ЕООД поиска съдът да намали санкцията до 2000 лв. и да й върне надплатени 10 000 лв., като твърди, че забавянето е било по логистични причини, а Общината не е претърпяла реални вреди. В същото време предоставените коли се използват по предназначение.

Съдът обаче отбелязва, че договорът е търговска сделка и законът не позволява на търговец да оспорва размера на неустойка за забавено изпълнение.

Магистратите отбелязват, че в случая неустойката е мораторна и затова искането за нейното намаляване не може да бъде уважено.

Поради тези мотиви съдът отхвърля претенцията на дружеството и оставя в сила наложената от Община Велико Търново неустойка от 12 000 лв.

Освен това търговецът е осъден да заплати на Общината 200 евро разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Велико Търново

Галина ГЕОРГИЕВА