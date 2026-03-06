Областният управител Валентин Михайлов настоява за спешни мерки от Министерството на културата заради падащи камъни от хълма Трапезица

Валентин Михайлов, Областен управител на област Велико Търново сезира министъра на културата за падащи камъни от хълма Трапезица. Реакцията последва след като ново свличане на земна маса разтревожи жители в кв. „Асенов“. Свлачището е затрупало част от пътното платно над улица „Цар Иван Асен“ по трасето Велико Търново-Арбанаси-Горна Оряховица.

„Съгласно действащото законодателство и установената компетентност, Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ представлява обект с национално значение, който се намира в правомощията на Министерството на културата. С оглед на това и предвид обществената значимост на проблема, възникналото свличане поражда притеснение сред гражданите и създава предпоставки за риск по отношение на безопасността на преминаващите по посочения пътен участък“, заявява в писмото си Областния управител.

В тази връзка той апелира за становище от Министерството на културата относно възникналия казус. Валентин Михайлов настоява да бъде уведомен за предприетите или предстоящи действия в рамките на правомощията на Министерството на културата, свързани с обезопасяването на района на хълм Трапезица и предотвратяването на бъдещи инциденти.

„Считам, че своевременното информиране на обществеността и координацията между компетентните институции ще допринесат за ограничаване на риска и за гарантиране сигурността на гражданите и инфраструктурата в района“, подчертава Областният управител Валентин Михайлов.