Организират безплатни прегледи за сънна апнея в горнооряховската болница

Консултациите ще се проведат на 17 и 18 март след предварително записване

В МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ АКЦИЯ ЗА БЕЗПЛАТНИ прегледи за диагностика на сънна апнея. Консултациите ще се състоят на 17 и 18 март в УНГ отделението на клиниката.

Кампанията е насочена към пациенти със съмнение и симптоми за сънна апнея. Целта е да се напомни за значимостта на профилактиката на заболяването и адекватното лечение. Инициативата е посветена на Световния ден на съня – 13 март, и Световния ден на здравето – 7 април.

Желаещите да се прегледат безплатно първо ще попълнят електронен формуляр на анкетна карта, който е достъпен на официалната фейсбук страница на болницата. Чрез въпросника ще бъдат определени хора с предразположеност към заболяването или със симптоми на сънна апнея.

„Екипът ни ще преглежда пациенти с хъркане, при които има изменение на характеристиката на дишането или спирането му по време на сън. На голяма част от диагностицираните се назначава консервативно лечение. Пациентите се оборудват със СРАР апарати, които ползват в домашни условия и които повлияват апноичните паузи“, обясни началникът на отделението д-р Стоян Стоянов.

И в двата дни профилактичните прегледи ще са в интервала от 15:00 до 18:00 ч. Според състоянието на пациента, по преценка на д-р Стоянов, ще му бъдат извършени и последващи холтерови изследвания.

По думите на медика навременната диагностика на сънна апнея може да предотврати тежки здравословни проблеми.

Една от най-уязвимите групи е тази на професионалните шофьори, при които е налице недостатъчен сън и почивка, а лошото качество на съня увеличава риска от дремливо шофиране и от катастрофи.

Сънната апнея може да причини и усложни състояния на сърдечна болест, хипертония, захарен диабет тип 2, функция на черния дроб и др. Симптомите са хъркане, различно изразена дневна сънливост с чести заспивания през деня, събуждане сутрин с пресъхнала уста и гърло, изразени в различна степен паметови и поведенчески нарушения, увеличаване на теглото.

Определените за безплатни прегледи пациенти след попълване на анкетната карта ще могат да се запишат за час за преглед на телефон 0878746480, след 13:30 часа.

Галина ГЕОРГИЕВА