Подредиха изложба за 150-годишнината от рождението на Недялко Каранешев

Във фоайето на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков” – В. Търново, е експонирана изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на Недялко Константинов Каранешев – изтъкнат художник, учител, общественик и краевед.

Роден е в село Хотница през 1876 г., през 1902 г. се записва във Висшата художествена академия във Флоренция. В галерия „Уфици” се съхраняват много от неговите копия на картини, рисувани през този период.

След завръщането си в България през 1905 г. открива собствено ателие в Горна Оряховица, което по-късно премества в Търново. Голяма част от живота си Каранешев посвещава и на учителската професия, като работи последователно в Дряново, Габрово и Велико Търново. Успоредно с дейността като учител и художник, пише статии по обществени и исторически въпроси, развива активна събирателска дейност и проучва историческото минало на Великотърновския край. През 1908 г. в Габрово е излят първият бронзов бюст на Чардафон Велики по скулпторен проект на Недялко Каранешев и Стефан Ковачев.

А през 1932 г. създава Дружество „Дом за изкуство и просвета”, просъществувало до 1952 г.

По повод 80-годишния юбилей и за своята дългогодишна народополезна дейност Недялко Каранешев е удостоен с орден „Кирил и Методий” – I степен. Художествената галерия в град Горна Оряховица носи името на Недялко Каранешев от края на 2009 г.