Португалски професори оценяват готовността за дигитална трансформация на Великотърновския университет

На посещение във Великотърновския университет са проф. Арналдо Сантош и проф. Енрике Мамеде от Университет Аберта, Португалия.

Визитата е част от процеса по оценка на готовността за дигитална трансформация на висшето образование в университета.

Гостите анализират доклад, изготвен от екипа на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, на база предходна визита на външен експерт от португалския университет. Проф. Сантош и проф. Мамеде проведоха работна среща с ректора проф. д-р Димитър Димитров, със заместник-ректора по международната дейност доц. д-р Анна Иванова и с представители на академичния и административния екип.

Преди началото на срещата проф. Димитър Димитров подари на гостите мартеници като символ на здраве, ново начало и приятелство между институциите.

В рамките на посещението си португалските преподаватели ще представят модел за разработване на нова учебна програма, която предстои да бъде внедрена във Великотърновския университет като част от стратегическите усилия за модернизация и дигитализация на образователния процес.

Снимка: ВТУ

 

