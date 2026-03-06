Предпразнично мият улиците на Велико Търново

ВСИЧКИ УЛИЦИ В СТАРАТА СТОЛИЦА ЩЕ БЪДАТ ОСНОВНО ИЗМИТИ ДО КРАЯ НА МАРТ. Дейностите по почистване се извършват от ОП „Зелени системи“. Екипите стартираха в сряда и поетапно третират кварталите и районите в града.

Почистването започна с четири водоноски, които обхванаха най-високите части в кварталите „Картала“, „Колю Фичето“ и „Бузлуджа“. Преди измиването се премахват остатъците от инертните материали от зимното почистване и се проверява проходимостта на шахтите.

Централна градска част заедно с основните булеварди и улици ще бъдат измити в периода 17 – 19 март във вечерните и нощните часове.

Почистването на улиците ще продължи и след празника на Велико Търново.

За измиването се използва вода от собствен водоизточник. Животворната течност идва от кладенец, който се намира до бившата фабрика „Мавриков“. Резултатите от лабораторните проучвания на водата показват, че тя е годна както по микробиологични, така и по химични показатели за извършване на дейности по измиване и поливане.

Галина ГЕОРГИЕВА