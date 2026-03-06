Продължават да падат камъни от Трапезица, от Министерство на културата реакция няма

Ново свличане на камъни от хълма Трапезица разтревожи жители в кв. „Асенов“. Земната маса е затрупала част от пътното платно над улица „Цар Иван Асен“.

Хората там многократно са сигнализирали за проблема, който е от години, но досега трайни мерки не са предприемани.

В края на февруари пътят към село Арбанаси, който минава оттам, беше затворен за движение заради поредното свличане на земна маса. Камъни дори напълно смачкаха автобусната спирка на градския транспорт, за щастие, инцидентът се размина без пострадали. Беше извършено обрушване на хълма, но явно това не е достатъчно.

„И към момента отсечката от около 400 метра от каменния мост до църквата „Св. 40 мъченици“ до спирката на „Мавриков“ е затворена за движение. Някои от камъните сме ги махнали, но други продължават да падат. Пътят остава затворен, защото, изчистим ли, недобросъвестни водачи и граждани веднага започват да минават оттам, а е опасно“, коментира за „Борба“ директорът на ОПУ Велико Търново Венцислав Ангелов.

Ангажимент да укрепи трайно крепостта, е на Министерството на културата, тъй като обектът е национален.

Реакция обаче оттам няма, въпреки че Община Велико Търново е поискала официално решаване на проблема.

