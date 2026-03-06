Сортът „Горнооряховски чесън“ се съхранява в радомирско село, посвещават му фестивал

В радомирското село Долни Раковец се съхранява сорт чесън, наречен „Горнооряховски“. И жителите му са толкова горди с него, че от няколко години правят Фестивал на чесъна с мащабите на суджукарския празник.

Според посетили го той е истинско кулинарно преживяване. Група от селото наскоро посетила Историческия музей в Горна Оряховица по следите на своята гордост.

Преди година Анелия Иванова – главният двигател на фестивала, се свързва с Исторически музей – Горна Оряховица, за да търси повече информация за горнооряховския сорт. Първо с помощта на Искра Николова, а след това и на Илка Пеева, тя научила за Опитната станция по зеленчукови култури и проф. д-р Стефан Бъчваров, чиято книга „Чесън“ успяла да намери в антиквариат. В нея открива и своя сорт.

А ето и предисторията.

Още през 70-те години свекърът и свекървата на Анелия яхнали „Балканчето“ си и дошли в Горна Оряховица, откъдето купили семе за чесън. Впоследствие семето започнало да се губи, докато в един момент жената не решила да се заеме сериозно с отглеждането на най-добрия, според нея, а и според мнозина други сорт. Днес семейството й отглежда 15 декара, а още 22 семейства в Долни Раковец отглеждат близо 15 дка. Преди няколко години започнали да организират и Фестивал на чесъна, който вече има три издания. За четвъртото, което ще е тази есен, са поканени не само музеят, а и за всички производители от Горнооряховско.

Чесънът на Анелия не се полива, не се пръска и не се тори. Изнамерили са и технология за производство на „черен“ чесън. Той е сладък, със съвсем загатнат чеснов вкус. От него слагат в сладка, бонбони и дори торти.

Ана РАЙКОВСКА