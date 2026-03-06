Търговският директор на „Кока-кола“ изнася лекция за успешна кариера във ВТУ

Регионалният търговски директор на „Кока-кола ХБК България“ Станислав Илиев ще изнесе лекция пред студентите във Великотърновския университет за реалния път към успешната кариера.

Срещата е част от образователната програма на компанията #YouthEmpowered.

Темата на лекцията е „Кариера без пауза: уроци от предприемачеството и корпоративния свят“. Самият Станислав Илиев е пример за успял кариерно млад мъж. Преди 8 години той започва като търговски представител. Днес управлява регион с над 11 000 търговски обекта и екип от над 60 души.

По време на лекцията студентите ще чуят реални истории от бизнеса, ще разберат как се печели доверието на клиентите и как се изгражда успешна кариера. Станислав Илиев ще им разкаже как се ръководи голям екип и ще представи практични уроци от терена.

Лекцията ще се проведе на 23 март от 12.15 часа в зала 301 на Четвърти корпус.

Михаил МИХАЛЕВ